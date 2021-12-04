МВД получит от Евросоюза 1,4 млн евро на обустройство госграницы, - Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский и глава представительства ЕС в Украине, Посол Матти Маасикас, договорились, что Украина получит от Европейского Союза 1,4 млн. евро на обустройство государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД .

"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы", - сказал Монастырский.

Маасикас заверил, что Украина уже может рассчитывать на 1,4 млн. евро, а в течение нескольких месяцев европейские партнеры согласуют существенное увеличение этой суммы.

Монастырский отметил, что в связи с обострением ситуации на границах ЕС и Республики Беларусь , а также откровенной демонстрации агрессивных намерений со стороны восточного и северного соседей, Украина заинтересована в расширении взаимодействия с ЕС по вопросам безопасности.

В этом смысле украинская сторона заинтересована в участии в заседании министров внутренних дел ЕС , которое состоится 9-10 декабря в Брюсселе.

Монастырский также заверил Маасикаса, что МВД продолжает четко и последовательно реализовывать Стратегию интегрированного управления границами и обеспечивать имплементацию Соглашения о реадмиссии с ЕС , неукоснительное соблюдение критериев безвизового режима с ЕС .

Напомним, с ноября тысячи мигрантов пытаются пересечь границу и попасть в ЕС . Брюссель обвиняет Александра Лукашенко в умышленном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы контрабандой ввозить их в ЕС для дестабилизации ситуации на Западе.

Чтобы остановить мигрантов, соседствующие с Беларусью страны ЕС возвели на своих восточных границах ограждения из колючей проволоки.

24 ноября правительство выделило 214 млн грн на усиление украинско-белорусской границы.