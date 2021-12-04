Кличко вручил ветеранам АТО/ООС ключи от автомобилей

Мэр Киева , лидер партии «УДАР» Виталий Кличко вручил ключи от автомобилей ветеранам роSSийско-украинской войны и наградил благодарностями представителей общественных организаций, которые заботятся о потребностях людей с инвалидностью. Об этом сообщает сайт КГГА.

Кличко вручил ключи от новых авто 6 ветеранам роSSийско-украинской войны, которые получили инвалидность, и поблагодарил их за мужество и отвагу.

«Я понимаю, что никакие слова и ценные подарки не вернут вам здоровье. И наша задача – сделать вашу жизнь более комфортной. А также помогать с реабилитацией, лечением, обеспечить социальные льготы. Потому что мы, все граждане Украины, жители столицы – в большом долгу перед вами», – сказал мэр Киева .

Он подчеркнул, что столичная власть всегда ищет возможности для поддержки ветеранов.

Также Кличко наградил благодарностями представителей общественных организаций, которые заботятся о нуждах людей с инвалидностью

«Сегодня, в Международный день людей с инвалидностью, мы собрались, чтобы выразить благодарность всем руководителям и членам общественных организаций, которые заботятся о потребностях людей с инвалидностью. Городские власти делают сегодня все возможное, чтобы ежедневная жизнь людей с инвалидностью была более комфортной. Киев работает над тем, чтобы стать максимально безбарьерным и комфортным для всех жителей», – заявил мэр Киева .