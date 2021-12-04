СБУ передала в суд дело против Семенченко

Бывшего депутата будут судить за терроризм и создание частной армии.

СБУ передала в суд дело против Семенченко
Фото: Макс Требухов

Служба безопасности Украины передала в суд обвинительный акт против бывшего депутата Верховной Рады Семена Семенченко. Его и еще восьмерых будут судить за создание частной военной компании.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Семенченко инкриминируют ч.2, ч.3 ст.260 (создание незаконных военизированных формирований); ч.2 ст.258 (террористический акт); ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием).

Кроме создания незаконного вооруженного формирования, Семенченко обвиняют в организации теракта в июле 2019 года – выстрела из ручного противотанкового гранатомета в здание телеканала "112 Украина".

Напомним, что бывший народный депутат Семен Семенченко был арестован 26 марта. Он находился в СИЗО четыре месяца, затем его отпустили под домашний арест, но через две недели снова взяли под стражу, где он находится до сих пор.

По версии СБУ, Семенченко и так называемый секретный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по охранным услугам. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, поэтому считается незаконными вооруженными формированиями.

Семенченко отверг обвинения СБУ.

До начала войны на Донбассе Семенченко имел имя Константин Гришин. В 2014 году он вошел в состав добровольческого батальона "Донбасс", став "комбатом в балаклаве" под именем Семена Семенченко. Летом 2014 года Гришин официально сменил имя, а осенью 2014 года избрался в парламент Украины от партии "Самопомощь".

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