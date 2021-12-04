Обвиняемого в рекордной взятке от Злочевского ВАКС отпустил за границу на хоккей

Бывшего менеджера Burisma Group Андрея Кича отпустили в Польшу судить международный хоккейный матч. Он является одним из обвиняемых по делу о рекордной взятке бывшего министра экологии Николая Злочевского. Разрешение выехать за границу Киче в очередной раз дала судебная коллегия Высшего антикоррупционного суда в составе Леси Федорак, Игоря Строгого под председательством Виктора Маслова.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua из помещения суда.

С 14 по 20 декабря обвиняемый покинет Украину для участия в турнире.

В июне 2020 года за экс-директора по правовым вопросам компании Burisma Group Андрея Кичу был внесен залог более чем в 40 млн грн. Эта мера пресечения действует до 20 декабря. Прокурор будет ходатайствовать о его продолжении.

Кича – международный хоккейный арбитр. Напомним, что 21 октября ВАКС его уже отпускал в Венгрию для судейства хоккейного матча. Он не нарушил возложенные на него обязанности и вернулся. Также известно, что он не пропустил ни одного судебного заседания, назначаемого заранее.

В этот раз во время судейства международного чемпионата рефери получают баллы, влияющие на их мировой рейтинг.

"С учетом ситуации это важное улучшение моего материального состояния", - добавил подозреваемый.

В то же время прокурор САП Андрей Перов возражал против предоставления разрешения уехать за границу: “Должны быть исключительные обстоятельства. Есть приглашение принять участие, но нет сведений, что присутствие Кичи обязательно. Необходимость покинуть Украину, когда должны продлеваться сроки действия обязательств, может негативно отразиться на ходе уголовного производства”.

Однако обвиняемый убедил суд, что соревнования по хоккею статусны и соизмеримы с поединком в Венгрии. По его словам, если не поучаствует в этот раз, то потеряет и квалификацию, и категорию, и не будет приглашен на чемпионат мира.

Как следствие, Киче разрешили уехать на определенное время из Украины. Мотивы для удовлетворения ходатайства тождественны. Между тем суд учел, что его участие в турнирах влияет на имидж Украины.

"Разрешение не влияет на график заседаний, которые были заранее определены, а потому не препятствует движению производства", - резюмировал председательствующий Виктор Маслов.

Добавим, что также сегодня на заседании прокурор САП в частности включил первичные документы, раскрывающие движение уголовного производства. Стадия включения и исследования доказательств стороны обвинения продолжается.

Напомним, 17 августа ВАКС заочно арестовал Николая Злочевского, подозреваемого в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн. Три человека задержаны.

Взятку давали за закрытие дела по экс-министру экологии Николаю Злочевскому.