Секретарь СНБО призвал в сжатые сроки сформировать силы территориальной обороны ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов провел межведомственное совещание по выполнению требований Закона Украины "Об основах национального сопротивления", который, по его словам, является одним из фундаментальных предохранителей в условиях эскалации роSSийской гибридной агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Закон вводится в действие с 1 января 2022 года, и является ключевым для развития целостной системы территориальной обороны Украины с учетом актуальных угроз", - отметил Данилов.

Сейчас, подчеркнул он, необходимо в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования Командования Сил территориальной обороны ВСУ, региональных органов военного управления, бригад и батальонов Сил территориальной обороны с учетом уровня угроз в каждом регионе Украины.

"Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО обратился к руководителям органов местного самоуправления по поводу выполнения положений закона, в частности - в части формирования добровольческой компоненты.

"Необходимо формировать ядро территориальной обороны в каждой общине, люди должны знать четкий алгоритм действий по защите своей земли", - сказал Данилов.

Напомним, данные украинской разведки свидетельствуют о том, что вероятность масштабной эскалации со стороны РоSSии существует. Наиболее вероятным временем готовности к эскалации будет конец января.

С 1 декабря вооруженные силы РФ начали новый период оперативной и боевой подготовки, в том числе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В ноябре ГУР сообщало о наращивании боеготовности роSSийских оккупационных войск на временно оккупированной территории ОРДЛО.