Секретарь СНБО призвал в сжатые сроки сформировать силы территориальной обороны ВСУ
Данилов провел совещание по выполнению закона "Об основах национального сопротивления".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов провел межведомственное совещание по выполнению требований Закона Украины "Об основах национального сопротивления", который, по его словам, является одним из фундаментальных предохранителей в условиях эскалации роSSийской гибридной агрессии.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Закон вводится в действие с 1 января 2022 года, и является ключевым для развития целостной системы территориальной обороны Украины с учетом актуальных угроз", - отметил Данилов.
Сейчас, подчеркнул он, необходимо в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования Командования Сил территориальной обороны ВСУ, региональных органов военного управления, бригад и батальонов Сил территориальной обороны с учетом уровня угроз в каждом регионе Украины.
"Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов", – отметил Данилов.
Секретарь СНБО обратился к руководителям органов местного самоуправления по поводу выполнения положений закона, в частности - в части формирования добровольческой компоненты.
"Необходимо формировать ядро территориальной обороны в каждой общине, люди должны знать четкий алгоритм действий по защите своей земли", - сказал Данилов.
Напомним, данные украинской разведки свидетельствуют о том, что вероятность масштабной эскалации со стороны РоSSии существует. Наиболее вероятным временем готовности к эскалации будет конец января.
С 1 декабря вооруженные силы РФ начали новый период оперативной и боевой подготовки, в том числе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
В ноябре ГУР сообщало о наращивании боеготовности роSSийских оккупационных войск на временно оккупированной территории ОРДЛО.
2 декабря, по итогам министерского заседания ОБСЕ, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что европейские страны готовят пакет экономических санкций, которые будут применены к РоSSии в случае широкомасштабной агрессии против Украины. Он также отметил, что РоSSия пытается возложить на Украину ответственность за нарушение Минских договоренностей и эскалацию ситуации в Донбассе.