В США подготовили законопроект о преподавании в школах истории коммунизма и его "провалов"

Представители Республиканской партии США представили в Палате представителей проект закона, обязывающего школы включать в учебные программы историю коммунизма и его "провалов". Этот законопроект разработан наподобие подписанного губернатором Флориды Роном Десантисом закона, предписывающего Департаменту образования штата разработать учебную программу, раскрывающую изъяны коммунизма и других тоталитарных режимов.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Единственное равенство, которое обеспечивает коммунизм, – это быть одинаково бедными, одинаково голодными, одинаково подавленными и одинаково высланными", – заявила на пресс-конференции конгресс-вумен Мария Салазар из штата Флорида.

Салазар, чьи родители сбежали из Кубы, отметила, что треть представителей поколения Z, родившихся в период с 1997 по 2012 год, благосклонно относятся к коммунизму, а более 40% миллениалов говорят, что мало знают о марксизме.

"Американские ученики должны знать о советских гулагах... где Сталин намеренно морил голодом 3,5 миллиона украинцев", - заявил конгрессмен Дэн Креншоу из Техаса.

"Они должны знать о культурной революции Мао, в результате которой погибли десятки миллионов китайцев, – продолжил он. – Они должны знать о современном рабстве, в котором прямо сейчас живут мусульмане-уйгуры... Этот законопроект должен гарантировать, что коммунизм останется на свалке истории – там, где ему и место", – отметил он.

"Школьники должны знать, что значит футболка с портретом Че Гевары, которую носит их одноклассник", - добавил Креншоу.