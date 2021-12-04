Кулеба: Это РоSSия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию против какой-либо страны

Глава МИД отверг идею о том, что Украина должна что-либо гарантировать РоSSии.

?Кулеба: Это РоSSия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию против какой-либо страны
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что именно РоSSия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию против любой страны.

Об этом он заявил в Стокгольме.

"Это РоSSия раздвигает границы, и РоSSия нарушает международное право. Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать РоSSии. Это РоSSия должна гарантировать, что она не будет продолжать свою агрессию против какой-либо страны", - подчеркнул глава МИД.

FM @DmytroKuleba to @AFP: “It's Russia who has been pushing boundaries, and it's Russia who was violating international law. I reject the idea that we have to guarantee anything to Russia. It's Russia who has to guarantee it will not continue its aggression against any country”.

— MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) December 3, 2021

Напомним, ранее, по итогам министерского заседания ОБСЕ Кулеба сообщил, что европейские страны готовят пакет экономических санкций, которые будут применены к РоSSии в случае широкомасштабной агрессии против Украины.

Кулеба также отметил, что РоSSия пытается возложить на Украину ответственность за нарушение минских договоренностей и деградацию ситуации в Донбассе.

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