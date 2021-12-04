Кулеба: Это РоSSия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию против какой-либо страны
Глава МИД отверг идею о том, что Украина должна что-либо гарантировать РоSSии.
Фото: mfa.gov.ua
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что именно РоSSия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию против любой страны.
Об этом он заявил в Стокгольме.
"Это РоSSия раздвигает границы, и РоSSия нарушает международное право. Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать РоSSии. Это РоSSия должна гарантировать, что она не будет продолжать свою агрессию против какой-либо страны", - подчеркнул глава МИД.
FM @DmytroKuleba to @AFP: “It's Russia who has been pushing boundaries, and it's Russia who was violating international law. I reject the idea that we have to guarantee anything to Russia. It's Russia who has to guarantee it will not continue its aggression against any country”.
Напомним, ранее, по итогам министерского заседания ОБСЕ Кулеба сообщил, что европейские страны готовят пакет экономических санкций, которые будут применены к РоSSии в случае широкомасштабной агрессии против Украины.
Кулеба также отметил, что РоSSия пытается возложить на Украину ответственность за нарушение минских договоренностей и деградацию ситуации в Донбассе.