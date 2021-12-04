23-летний бариста и семья из Тернопольщины: СМИ выяснили, кого ФСБ объявила "украинскими шпионами"

2 декабря ФСБ РоSSии объявила о задержании "агентов" сразу двух украинских силовых ведомств.

РоSSийское издание Meduza выяснило, кого задержала ФСБ по подозрению в работе на украинские спецслужбы – это 23-летний бариста, а также отец и сын из Тернопольщины.

Об этом говорится в материале на сайте издания.

Как сообщалось, 2 декабря ФСБ РФ объявила о задержании агентов сразу двух украинских силовых ведомств – Службы безопасности и Главного управления разведки министерства обороны и опубликовала их "свидетельства". Двое мужчин (отец и сын), якобы занимались шпионажем, а третий (23-летний Александр Целик), по версии ФСБ – якобы готовил в РоSSии теракт.

Meduza пишет, что Целик имеет образование специалиста по банковскому делу, однако работает не по специальности, а в кафе и барах. Судя по соцсетям Целика, кофе он действительно занимался профессионально.

Фото: meduza.io Александр Целик

Его мать, киевлянка Милана Целик, рассказала, что в октябре 2021 года Александр отправился в деловую поездку в РоSSию, а потом исчез. Он был объявлен в розыск в Украине. Но первые сведения о нем поступили только через месяц, в ноябре, вспоминает его мать.

"Я звонила в посольство – и они спрашивали... Им сказали, что его задержали. Как-то странно вообще они [в ФСБ]: по правилам, должны и консулу сообщить – а ничего этого не было", - рассказала она.

На видео "признания" ФСБ Целик говорит, что ему поручили совершить теракт по заданию ГУР. Однако мать убеждена, что ее сын не поддерживал связей с разведкой, а на него могли оказывать физическое давление.

"Армия это вообще не наше. У него двое маленьких детишек. Я, к сожалению, не знаю, но я точно знаю, что это все придумано. Я тоже видела видео [показов] – и я вижу, что он читает [с бумажки] "Вижу, что на него оказывали давление. Физическое. У меня одно предположение: над ним издевались, мучили, выбивали из него, чтобы он взял на себя какую-то гадость", - добавила женщина.

Остальные задержаны – Зиновий и Игорь Ковали, отец и сын. По версии ФСБ они якобы "работали на СБУ " и приехали в РоSSию, чтобы "сфотографировать мосты и теплоэлектростанцию" за $10 000 вознаграждения.

Фото: meduza.io Зиновий Коваль

Фото: meduza.io Игорь Коваль

В роSSийской спецслужбе утверждают, что 6 октября 22-летний Игорь Коваль в Тернополе встретился с "будущим куратором Василием Коваликом" и согласился на сотрудничество, написал соответствующую расписку и выбрал псевдоним Торик.

На "видео с признанием" Коваль говорит, что дома отец ему признался, что сам "сотрудничает с СБУ " под псевдонимом Бык. Затем к разговору якобы подключилась мать Ирина и призналась в "сотрудничестве со спецслужбами" под псевдонимом Школа.

СМИ отмечают, что только через неделю после "вербовки" отец и сын Ковали уехали в РоSSию, где и были задержаны.

Напомним, 2 декабря ФСБ заявила о задержании трех украинских "шпионов", один из которых якобы готовил теракт. В СБУ новость назвали фейком.