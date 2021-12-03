Закон 5600 ухудшит инвестклимат и заставит предпринимателей бежать из страны, - Южанина

Так называемый ресурсный закон 5600 ухудшит инвестиционный климат Украины. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина.

Она, в частности, отметила – власть фактически устраивает безвыезд для директоров предприятий, если у предприятия есть задолженность перед бюджетом. По ее словам, уже сейчас, несмотря на пандемию, возросло количество внеплановых проверок бизнеса, а после принятия 5600 их станет в разы больше.

«Вы ограничили возможности свободного передвижения физических лиц, являющихся директорами предприятий. Директора крупных предприятий, хозяйственных субъектов с иностранными инвестициями, которые во время пандемии на самом деле не имеют оборотных средств и имеют задолженность, будут ограничены в праве выезда. Это в основном директора наших государственных предприятий, подавляющее большинство тех из них, которые работают, к сожалению, имеют большую задолженность перед бюджетом», – сказала она.

Народный депутат отметила, что неучет убытков предприятий при формировании налоговых обязательств перед бюджетом сделает невозможным любую деятельность для многих украинских производителей.

«В бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение поступлений по налогу на прибыль в результате этой нормы – 21 миллиард гривен. Эти средства вы хотите взять с убытков крупных предприятий, которые являются главными инвесторами в стране и работают, потому что имеют какую-то возможность и финансовую устойчивость. Эту финансовую устойчивость у них забирают», – сказала Южанина.

По ее словам, после 2014 года при президентстве Порошенко эту ситуацию нормировали, и это обеспечило улучшение сотрудничества с международными инвесторами.

«Ваши объяснения не имеют ничего общего с реальной ситуацией в это время. В 2021 году крупные предприятия задекларировали возможный убыток 140-200 миллиардов гривен, и вы говорите им, что они должны дополнительно заплатить в бюджет, не помогая им никакой программой и реальными действиями от государства», – сказала она.

Южанина также предостерегла, что катастрофическое повышение рыночных цен на газ значительно снизило доходность украинских производителей, но государство не защитило их.

«В результате мы теряем полки в европейских странах, имеем на своих прилавках молочную продукцию из Польши , потому что мы неконкурентоспособны с производителями соседних стран. Вместо обсуждения целесообразности программ по поддержке предприятий увеличиваются налоги, потому что проблема с энергоносителями никуда не делась. Все перерабатывающие предприятия, производители покупают газ по рыночной цене», – сказала она.

Южанина отметила, что проблемой украинской экономики становится перерегистрация отечественных предприятий в других странах.

«Такое впечатление, что наша страна абсолютно не оценивает ситуацию с точки зрения глобальной экономики, как ведут себя соседи. Большое количество наших субъектов перерегистрируются и переходят в другие государства. В Польше некоторые наши крупные супермаркеты уже перерегистрировались как налогоплательщики», – подчеркнула народный депутат.

«Власть не позволяет оставаться работать в Украине. Не позволяет новым предприятиям приходить. Когда мы смотрели цифры по государственному бюджету на 2022 год, то адекватного подхода, чтобы хоть можно было продемонстрировать, что государство решило заботиться о предпринимателях – нет», – добавила она.