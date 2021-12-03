Зеленский поручил Кабмину увеличить научно-исследовательский флот Украины

Президент хочет отремонтировать то, что можно и построить новые суда.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров увеличить научно-исследовательский флот Украины.

Об этом сообщается в указе №617/2021, которым Зеленский постановил в течение трех месяцев разработать план мер по восстановлению и развитию морских научных исследований.

Правительство должно пересмотреть Государственную целевую научно-техническую программу проведения исследований в Антарктике с учетом появления в Украине собственного ледокола "Ноосфера" и проанализировать деятельность существующих научно-исследовательских учреждений с целью дублирования их функций и повышения их эффективности.

Особое внимание Зеленский уделил развитию научного флота. Он предложил провести инвентаризацию не эксплуатируемых судов, отремонтировать те, которые пригодны для восстановления, и в течение 2022-2030 годов построить новые.

Кроме того, Зеленский предложил в течение 2022-2023 возобновить и построить новые лаборатории для ученых, возобновить прохождение студентами практики в море на учебных и научно-исследовательских судах.

Напомним, что в октябре 2021 года Зеленский заявил, что Украина планирует сформировать флот из 36 научных судов.

Сейчас в него входят купленный в Великобритании ледокол "Ноосфера", подаренное Бельгией научно-исследовательское судно "Борис Александров" и исследовательское судно "Владимир Паршин" стоящее на ремонте.