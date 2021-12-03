Арахамия: "По закону о множественном гражданстве украинцы за границей не смогут голосовать на выборах"

Нардеп считает, что механизмы в документах четко прописаны.

Арахамия: "По закону о множественном гражданстве украинцы за границей не смогут голосовать на выборах"
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключил вероятность участия в выборах в Украине украинцев за границей, которые получат гражданство по инициированному Владимиром Зеленским закону о множественном гражданстве.

Об этом народный депутат рассказал журналистам в кулуарах Рады.

Кроме того, для принятия этого законопроекта не потребуется изменений в Конституцию Украины.

По словам Арахамии, множественное гражданство является положительным сигналом для диаспоры и будет относиться к самоидентификации, а не к участию в политической жизни.

Напомним, что во время своего обращения к парламенту президент анонсировал законопроект о множественном гражданстве. Он сказал, что украинцы за границей впервые будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а людьми украинского гражданства. "Нас 65 миллионов", – добавил он.

Уже на следующий день этот законопроект, а также связанный с ним, был зарегистрирован парламентом. В документах предлагается ввести административную и уголовную ответственность за сокрытие наличия паспорта других стран. Также закрепляется противодействие использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Глава партии "Голос" Кира Рудык заявила, что введение множественного гражданства, механизм которого предложен в президентских законопроектах, является очень спорным вопросом. По мнению народного депутата, эти документы не содержат предохранителей для его предоставления гражданам страны-агрессора.

По словам вице-спикера Рады Александра Корниенко, инициированные президентом законопроекты по множественному гражданству парламент может рассмотреть еще до Нового года.

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