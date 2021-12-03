Арахамия: "Президент сможет быстро мобилизовать резервистов без введения военного положения"

В случае необходимости укрепления границы президент сможет мобилизовать резервистов без объявления военного положения.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналистам в кулуарах парламента.

"Если нужно будет быстро мобилизовать какую-то группу конкретных военных профессий, чтобы усилить какие-то участки, границы, например, то для этого не нужно никаких военных положений", – пояснил он.

Депутат отметил, что этот законопроект уже вступил в силу.

Арахамия отказался отвечать, возможно ли в Украине введение военного положения, чтобы не прибегать к условным сценариям. По поводу слов президента о возможной подготовке переворота, он сказал:

"У президента было достаточно информации, что через несколько недель, мы надеемся, что Служба безопасности Украины предоставит, и все ясно станет".

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота. К этому причастны граждане Украины и РоSSии, при этом обсуждалось привлечение Рината Ахметова.

Ахметов заявил, что информация о нем является сплошной ложью.

Позже журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер сообщил в Twitter , что государственный переворот якобы планировали сотрудник ФСБ и трое находящихся в оккупированном Крыму перебежчиков МВД Украины. Среди них упоминалось и имя Эдуарда Федосова.

В этом списке фигурировал бывший заместитель главы Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД Василий Грицак. Он отрицал информацию об участии в мятеже, как и Федосов.