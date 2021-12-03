Белорусского политзаключенного, умершего в колонии, наградили украинским крестом "За достоинство в плену"

Крест Петра Калнышевского - знак народного уважения, а не государственная награда.

Белорусского политзаключенного, умершего в колонии, наградили украинским крестом "За достоинство в плену"
Вітольд Ашурок
Фото: facebook.com/vitold.by

Белорусского активиста Витольда Ашурка посмертно наградили украинским крестом "За достоинство в плену".

Сообщение об этом опубликовано на странице Ашурка в фейсбуке.

"Витольд Ашурок посмертно награжден Крестом "За достоинство в плену". Крестом Петра Калнышевского награждают граждан Украины и граждан, которые попали в плен и показали пример мужества и стойкости убеждений. За все время ее существования эту награду получили менее 100 человек", – говорится в сообщении.

Фото: https://www.facebook.com/vitold.by

Витольд Ашурок – первый белорусский политзаключенный, получивший 5 лет лишения свободы за протесты и при неизвестных обстоятельствах погибший в колонии.

Витольду Ашурке было 50 лет. Официальная причина его смерти – остановка сердца, но жена активиста сообщила, что "сердце у него было здорово абсолютно".

Ашурок был членом партии Белорусский народный фронт.

Крест Петра Калнышевского "За достоинство в плену" - знак народного уважения, а не государственная награда. Ранее такую награду получила белорусская политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк. Крест Петра Калнышевского вручили ее родным.

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