Белорусского политзаключенного, умершего в колонии, наградили украинским крестом "За достоинство в плену"

Белорусского активиста Витольда Ашурка посмертно наградили украинским крестом "За достоинство в плену".

Сообщение об этом опубликовано на странице Ашурка в фейсбуке.

"Витольд Ашурок посмертно награжден Крестом "За достоинство в плену". Крестом Петра Калнышевского награждают граждан Украины и граждан, которые попали в плен и показали пример мужества и стойкости убеждений. За все время ее существования эту награду получили менее 100 человек", – говорится в сообщении.

Фото: https://www.facebook.com/vitold.by

Витольд Ашурок – первый белорусский политзаключенный, получивший 5 лет лишения свободы за протесты и при неизвестных обстоятельствах погибший в колонии.

Витольду Ашурке было 50 лет. Официальная причина его смерти – остановка сердца, но жена активиста сообщила, что "сердце у него было здорово абсолютно".

Ашурок был членом партии Белорусский народный фронт.

Крест Петра Калнышевского "За достоинство в плену" - знак народного уважения, а не государственная награда. Ранее такую награду получила белорусская политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк. Крест Петра Калнышевского вручили ее родным.