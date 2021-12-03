Качура обратился в СБУ и пограничную службу относительно двойного гражданства Арахамии и Рудик

Арахамия посоветовал нардепу проверить наличие другого гражданства у всех парламентариев.

Депутат "Слуги народа" Александр Качура обратился в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу относительно двойного гражданства главы фракции "СН" в Раде народного депутата Давида Арахамии и председателя партии "Голос" народного депутата Киры Рудык.

Об этом Качура сообщил журналистам в кулуарах парламента, сообщил специальный корреспондент LB.ua.

Нардеп аргументировал свое обращение сообщением СМИ о том, что у Арахамии и Рудык якобы есть гражданство США . Качура просит соответствующие службы проверить, пересекали ли названные депутаты Рады границу Украины с паспортами других стран еще до избрания в Раду.

Александр Качура добавил, что в случае подтверждения фактов наличия другого гражданства, главу фракции "Слуга народа" и лидера "Голоса" ожидает лишение депутатского мандата.

Депутат Давид Арахамия отрицал, что он имел гражданство США или другой страны, кроме Украины.

Глава фракции "Слуга народа" лично посоветовал нардепу Александру Качуре обратиться в компетентные органы по поводу наличия другого гражданства у всех парламентариев.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал очистить Верховную Раду от депутатов с двойным гражданством.

23 июля глава государства подписал решение СНБО по декларированию чиновниками двойного гражданства. Согласно указу президента, чиновников обяжут декларировать отсутствие иностранного гражданства и документов, дающих право на постоянное проживание на территории других стран.