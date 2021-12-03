Качура обратился в СБУ и пограничную службу относительно двойного гражданства Арахамии и Рудик

Арахамия посоветовал нардепу проверить наличие другого гражданства у всех парламентариев.

Качура обратился в СБУ и пограничную службу относительно двойного гражданства Арахамии и Рудик
Александр Качура
Фото: скрин відео

Депутат "Слуги народа" Александр Качура обратился в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу относительно двойного гражданства главы фракции "СН" в Раде народного депутата Давида Арахамии и председателя партии "Голос" народного депутата Киры Рудык.

Об этом Качура сообщил журналистам в кулуарах парламента, сообщил специальный корреспондент LB.ua.

Нардеп аргументировал свое обращение сообщением СМИ о том, что у Арахамии и Рудык якобы есть гражданство США. Качура просит соответствующие службы проверить, пересекали ли названные депутаты Рады границу Украины с паспортами других стран еще до избрания в Раду.

Александр Качура добавил, что в случае подтверждения фактов наличия другого гражданства, главу фракции "Слуга народа" и лидера "Голоса" ожидает лишение депутатского мандата.

Депутат Давид Арахамия отрицал, что он имел гражданство США или другой страны, кроме Украины.

Глава фракции "Слуга народа" лично посоветовал нардепу Александру Качуре обратиться в компетентные органы по поводу наличия другого гражданства у всех парламентариев.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал очистить Верховную Раду от депутатов с двойным гражданством.

23 июля глава государства подписал решение СНБО по декларированию чиновниками двойного гражданства. Согласно указу президента, чиновников обяжут декларировать отсутствие иностранного гражданства и документов, дающих право на постоянное проживание на территории других стран.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Блок рекламы


Похожие новости
"Евросолидарность" имеет относительно самую высокую поддержку среди партий, – КМИС"Евросолидарность" имеет относительно самую высокую поддержку среди партий, – КМИС
"Слуги народа" обнародовали совместное заявление об "олигархическом шантаже против государства" относительно каналов Ахметовова"Слуги народа" обнародовали совместное заявление об "олигархическом шантаже против государства" относительно каналов Ахметовова
Заместитель главы Черновицкой ОГА возглавила Национальную службу здоровьяЗаместитель главы Черновицкой ОГА возглавила Национальную службу здоровья
Кабмин урегулировал вопросы службы иностранцев и лиц без гражданства в ВСУКабмин урегулировал вопросы службы иностранцев и лиц без гражданства в ВСУ
Людей нужно не заставлять вакцинироваться, а стимулировать, - РудикЛюдей нужно не заставлять вакцинироваться, а стимулировать, - Рудик
Разумков предложил Арахамии "очную ставку" на знание регламента РадыРазумков предложил Арахамии "очную ставку" на знание регламента Рады
Медведчук заявил, что не имеет роSSийского гражданства и не хочет, чтобы его меняли в РоSSиюМедведчук заявил, что не имеет роSSийского гражданства и не хочет, чтобы его меняли в РоSSию
Вместо геополитической игры Украина делает короткие шаги в вопросах внешней политики, - РудикВместо геополитической игры Украина делает короткие шаги в вопросах внешней политики, - Рудик
В Офисе президента опровергли манипуляции относительно цены на газ и тарифовВ Офисе президента опровергли манипуляции относительно цены на газ и тарифов
Нардеп от "Слуги" Клочко солгал относительно миллионного состояния матери, - СМИНардеп от "Слуги" Клочко солгал относительно миллионного состояния матери, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости