Арахамия: обещанные Зеленским накопительные счета получат дети, рожденные с 2019 года

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что "экономический паспорт украинца" получат дети, рожденные в 2019 году и позже.

Об этом он сказал в пятницу в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"С 2019 года. Но здесь есть дискуссия: с 19 или с момента принятия закона. Мои шесть детей не попадают", - сказал Арахамия, пошутив, что это стимул родить еще шестерых.

Ожидается, что к моменту совершеннолетия на счетах будет не менее 10 тысяч долларов в эквиваленте. Эти деньги можно будет потратить на образование в Украине, приобретение жилья или положить на накопительный пенсионный счет.

"В Офисе президента и Министерстве экономики производили подсчеты, сколько может быть процентов от ренты и налогов, потом – компенсаторные механизмы. Там сначала были суммы, а потом решили, что инфляционные процессы могут съесть эти суммы, поэтому привязались к минимальной заработной плате, потому что она индексируется на постоянной основе", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 декабря заявил, что намерен предложить Раде принять законопроект об экономическом паспорте. Идея президента состоит в том, что дети будут иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недр, земли и т.п.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления в качестве собственного стартового капитала.