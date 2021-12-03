Ляшко: девять регионов Украины могут выйти из "красной зоны" на следующей неделе

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что девять регионов Украины могут выйти из "красной" зоны на следующей неделе.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Об областях, которые могут выйти, - Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет Министров Украины просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра ожидаем еще и девятую. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос", - сказал Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Сейчас в "красной" зоне находятся 19 регионов Украины:

с 15 октября – Херсонская область

с 18 октября – Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области

с 23 октября – Сумская область

с 26 октября – Ровенская и Николаевская области

с 30 октября – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области

с 1 ноября – Киев

с 8 ноября – Волынская область

с 12 ноября – Черкасская область

с 18 ноября – Винницкая область