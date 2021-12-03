Ляшко: девять регионов Украины могут выйти из "красной зоны" на следующей неделе

Государственная комиссия соберется на заседание через несколько дней.

Ляшко: девять регионов Украины могут выйти из "красной зоны" на следующей неделе
Вітальне слово на початку форума від міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшко.
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что девять регионов Украины могут выйти из "красной" зоны на следующей неделе.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Об областях, которые могут выйти, - Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет Министров Украины просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра ожидаем еще и девятую. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос", - сказал Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Сейчас в "красной" зоне находятся 19 регионов Украины:

  • с 15 октября – Херсонская область
  • с 18 октября – Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области
  • с 23 октября – Сумская область
  • с 26 октября – Ровенская и Николаевская области
  • с 30 октября – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области
  • с 1 ноября – Киев
  • с 8 ноября – Волынская область
  • с 12 ноября – Черкасская область
  • с 18 ноября – Винницкая область

Напомним, что "красная" зона во время весенней волны ковида вводилась в 14 областях и городе Киеве. В среднем они там находились 37 дней. Быстрее всего справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая находилась в жестких эпидограничениях 22 дня. Дольше всего были Житомирская область (63 дня) и Черновицкая (52 дня).

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