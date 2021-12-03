Кабмин уволил третьего за три месяца заместителя министра энергетики

Максим Немчинов занимал должность с июля 2020 года.

Кабмин уволил третьего за три месяца заместителя министра энергетики
Максим Немчинов
Фото: facebook/European Business Association

Кабинет министров уволил Максима Немчинова с должности замминистра энергетики Украины.

Решение было принято в четверг, 2 декабря, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Немчинов работал замминистра энергетики с июля 2020 года. В должности замминистра работал над разработкой Концепции реформирования угольной отрасли, наработкой механизмов внедрения Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок. Также входил в Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго".

В 2011-2014 годах Немчинов руководил отделом по реформированию угольной отрасли в департаменте реструктуризации угольной промышленности Минэнерго. С 2018 занимал должность государственного секретаря министерства.

В сентябре правительство уволило с должности заместителя Алексея Куракова. Он вступил в должность в конце мая 2021 года в команде Германа Галущенко. В Минэнерго отвечал за угольное направление.

В октябре Кабмин уволил еще одного заместителя министра энергетики – Евгения Владимирова, отвечавшего за цифровизацию. Был назначен на должность замглавы Минэнерго в ноябре 2020 года.

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