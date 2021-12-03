В "Слуге народа" ожидают новых расследований по переговорам Ахметова с политиками

"Думаю, будет много интересных новостей".

В "Слуге народа" ожидают новых расследований по переговорам Ахметова с политиками
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал информацию о переговорах бизнесмена Рината Ахметова с политиками.

В "Слуге народа" ожидают новых расследований в этом отношении, сказал Корниенко журналистам в кулуарах Рады.

"Тема известной фотографии с мечами этого нашего "союза меченосцев" затронула журналистов, было действительно очень качественное расследование проведено. Из него мы узнали, что есть встречи, в которых участвуют фотографируемые "фронтмены". А где-то кто-то прилетает еще таинственный, но есть подозрения, что это представители крупного украинского бизнеса, которые с мая месяца могут попасть под определение олигархов", – прокомментировал политик расследование "УП" по поводу возможных встреч Ахметова с украинскими политиками в Вильнюсе.

Вице-спикер парламента добавил, что ожидает следующие серии этого исследования: какие планы были, действительно ли это встреча по масштабу такая же, как "встреча в Вене славная, потому что те же фамилии звучат, хоть имена другие" (речь идет о конфиденциальной встрече Петра Порошенко с лидером партии "УДАР" Виталием Кличко о поддержке кандидатуры тогдашнего депутата Петра Порошенко на выборах президента и висении лидера партии Виталия Кличко в мэры Киева, – ред.).

"Будем ожидать, как это будет развиваться. Эти темы стоит обсуждать. Это уже начало в медиапространстве звучать. Думаю, будет много интересных новостей", - резюмировал Александр Корниенко.

Напомним, что на пресс-марафоне 26 ноября президент Владимир Зеленский сказал, что окружение Ахметова вовлекает его в переворот. От президента также досталось Гордону и Шустеру. Последнего Зеленский назвал одним из дестабилизаторов страны.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для дестабилизации ситуации в Украине будут использованы люди, которым не нравится закон об олигархах". А деятельность олигархов в стране представляет угрозу самому существованию государства.

Вечером 1 декабря в центре Киева состоялась протестная акция "Защити Украину - останови переворот". Ее организаторами выступило "Движение сопротивления капитуляции" и политические партии "Демократична сокира" и "Национальный корпус". Люди собрались у стелы Независимости, где установили сцену, а затем провели шествие.

В связи с акцией в центре города перекрыли движение на многих улицах. Майдан и Крещатик также перекрыли, а подступы к Офису президента – заблокировали, протестная акция прошла без нарушений правопорядка.

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