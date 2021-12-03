Рада еще не определилась, рассматривать ли законопроект о столице в этом году

Этот документ будут слушать при принятии законопроекта о местных государственных администрациях.

Рада еще не определилась, рассматривать ли законопроект о столице в этом году
Фото: nus.org.ua

Законопроект о местных государственных администрациях (МГА) следует принять до Нового года. Это нужно, чтобы администрации могли начать формировать бюджет, а правительство сформировало определенные подзаконные акты.

Законопроект о столице должен рассматриваться после законопроекта о МГА. Об этом первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент LB.ua.

Однако в этом году важно принять ряд других документов с дедлайнами, например, о допуске иностранных войск на учения в Украину. Он голосуется каждый год.

"Также в приоритете будет Дия Сити – хотелось бы, чтобы с 1 января начался процесс имплементации этого. Сам закон давно принят, но есть изменения в Налоговый кодекс, там есть еще правки, и это определенное время может занять", – отметил он.

У Рады в этом году осталась только одна пленарная неделя.

Законопроект о столице – один из самых дискуссионных – разделяет полномочия мэра Киева и главы КГГА. Столичная власть выступает против него и считает, что его принятие угрожает городу "управленческим хаосом".

В монобольшинстве утверждают, что мэр Киева Виталий Кличко не лишится своих полномочий, а будет заниматься именно тем, чем должен заниматься мэр города.

19 октября первый вице-спикер парламента Корниенко сообщил, что закон о столице во втором чтении могут рассматривать по спецпроцедуре, поскольку в него подали около 1000 правок. Нардепы надеялись, что благодаря особой процедуре пройти этот документ удастся за 2-3 часа.

20 октября профильный комитет рекомендовал нардепам принять законопроект о столице во втором чтении. По словам Корниенко, это может произойти уже до Нового года.

Однако в ноябре выяснилось, что монобольшинство перед голосованием за законопроект о столице предлагает рассмотреть связанный с ним проект закона о местных государственных администрациях. Оба законопроекта хотели рассматривать по спецпроцедуре, но эта идея не была реализована.

Член профильного комитета Виталий Безгин сообщил LB.ua, что в зале хватило бы голосов за применение спецпроцедуры к законопроекту о столице, а по аналогичной процедуре с законопроектом об администрациях "были нюансы" – одна из депутатских фракций или групп выступила против.

По информации источников LB, именно группа "За будущее" не давала голоса за спецпроцедуру по законопроекту о местных администрациях. Однако есть договоренность, что они будут голосовать за оба закона (и столицу) в целом.

Теперь оба документа будут рассматриваться без спецпроцедуры. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в понедельник говорил, что Верховная Рада вернется к рассмотрению проекта закона о столице на следующей пленарной неделе.

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