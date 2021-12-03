Резников: применение "Байрактара" на Донбассе было вынужденным и разовым

"Мы не нарушаем Минские договоренности. Мы не атакуем в зоне ООС".

Резников: применение "Байрактара" на Донбассе было вынужденным и разовым
Фото: пресс-служба президента

Министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил, что применение беспилотника "Байрактар" на Донбассе для уничтожения вражеской пушки было вынужденным и разовым.

"Мы не нарушаем Минские договоренности. Мы не атакуем в зоне проведения операции Объединенных сил", - подчеркнул министр.

"В случае если враг, оккупационные войска, совершающие нарушение тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через СЦКК, через СММ ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение режима тишины. Если этот механизм не срабатывает, Вооруженные силы, пользуясь статьей 51 устава ООН - право на самозащиту", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что именно для самозащиты был применен и "Байрактар".

"Мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке. По информации разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить на таких установках. Они боятся и понимают, чем это может завершиться", - сказал Резников.

Напомним, что беспилотники Bayraktar TB2 находятся на вооружении в Украине с 2019 года, но только в октябре 2021 года ВСУ впервые применили их против артиллерии роSSийских наемников на Донбассе.

По словам командующего объединенными силами Александра Павлюка, Украина использует "Байракторы" только для ведения разведки и наблюдения за деятельностью противника. За линию разграничения на оккупированную территорию они не заходят.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета – более 12 часов. Bayraktar TB2 может выполнять разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, потому что способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

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