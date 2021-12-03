Резников: применение "Байрактара" на Донбассе было вынужденным и разовым

"Мы не нарушаем Минские договоренности. Мы не атакуем в зоне ООС".

Министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил, что применение беспилотника "Байрактар" на Донбассе для уничтожения вражеской пушки было вынужденным и разовым.

"Мы не нарушаем Минские договоренности. Мы не атакуем в зоне проведения операции Объединенных сил", - подчеркнул министр.

"В случае если враг, оккупационные войска, совершающие нарушение тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через СЦКК, через СММ ОБСЕ , чтобы они прекратили нарушение режима тишины. Если этот механизм не срабатывает, Вооруженные силы, пользуясь статьей 51 устава ООН - право на самозащиту", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что именно для самозащиты был применен и "Байрактар".

"Мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке. По информации разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить на таких установках. Они боятся и понимают, чем это может завершиться", - сказал Резников.

Напомним, что беспилотники Bayraktar TB2 находятся на вооружении в Украине с 2019 года, но только в октябре 2021 года ВСУ впервые применили их против артиллерии роSSийских наемников на Донбассе.

По словам командующего объединенными силами Александра Павлюка, Украина использует "Байракторы" только для ведения разведки и наблюдения за деятельностью противника. За линию разграничения на оккупированную территорию они не заходят.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета – более 12 часов. Bayraktar TB2 может выполнять разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, потому что способен поднимать в воздух груз до 55 кг.