Законопроекты о множественном гражданстве могут рассмотреть еще до Нового года, – Корниенко

Инициированные президентом законопроекты по множественному гражданству парламент может рассмотреть на последней пленарной неделе этого года.

Об этом первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Я вижу пока пакет законов от президента, абсолютно там нет изменений в Конституцию. Будем рассматривать, они касаются разных комитетов. Будет над чем поработать уже со следующей пленарной недели", – отметил он.

По его словам, включать в повестку дня сессии эти законы уже можно.

"И проводить комитеты, в первом чтении в последнюю неделю рабочую можно попытаться проголосовать", - отметил он.

Первый вице-спикер добавил, что механизм реализации множественного гражданства будет прорабатываться в изменениях предложенных законопроектов.

Как известно, законопроекты без изменений в Конституцию для принятия нуждаются в 226 голосах, с изменениями – по меньшей мере в 300.

Напомним, во время обращения в парламент президент анонсировал законопроект о множественном гражданстве. Он сказал, что украинцы за границей впервые будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а людьми украинского гражданства. "Нас 65 миллионов", – добавил он.

Уже на следующий день этот законопроект, а также связанные с ним, были зарегистрированы парламентом. В документах предлагается ввести административную и уголовную ответственность за сокрытие наличия паспорта других стран. Также закрепляется противодействие использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.