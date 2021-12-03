В Раду внесли проект постановления об установлении Дня украинского борща

В парламент внесли проект постановления об установлении Дня украинского борща. Документ №6361 зарегистрирован 30 ноября.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, инициативу рассматривает комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Группа народных депутатов предлагает отмечать новый национальный праздник во вторую субботу сентября. Инициаторами выступили 24 народных депутата из разных фракций и групп, в том числе Ярослав Юрчишин, Андрей Шараскин ("Голос"), Владимир Вятрович, София Федина, Николай Княжицкий ("Европейская Солидарность"), Никита Потураев, Евгения Кравчук, Владимир Гевко ("Слуга народа") и т.д.

Целью постановления является обеспечение охраны культурного наследия, сохранение унифицированной украинской кухни и популяризация украинской культуры в мире, усиление общественного внимания к сохранению и чествованию традиционной украинской кухни и культуры, преемственности культурной традиции путем празднования на государственном уровне Дня украинского борща.

«Украинский борщ – традиционное первое блюдо украинцев, а также маркер национальной идентичности. Это блюдо демонстрирует свою устойчивость и историческую, и географическую и даже геополитическую. Невозможно представить украинский дом без приготовления борща. Благодаря своему глубокому влиянию на общественную жизнь Украины, украинский борщ играет важную роль в культуре как проявление гостеприимства", – говорится в пояснительной записке документа.

Депутаты называют борщ культовым украинским блюдом, точкой дифференциации Украины от ее соседей и возможностью интенсификации культурного диалога между разными областями Украины.

"На международной арене у него есть потенциал мягкой силы Украины, а также улучшение узнаваемости и репутации страны. Введение такого дня совпадает со Стратегией культурной дипломатии Украины, а также Национальной экономической стратегией", – отмечают народные избранники.

Напомним, в декабре прошлого года украинские чиновники приняли участие в кампании в поддержку включения элемента "Культура и традиция приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Министры в прямом эфире соревновались в приготовлении борща.

В конце марта 2021 года Украина номинировала борщ в список ЮНЕСКО. Рассмотрение заявки может занять несколько лет.

В сентябре шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко предложил установить скульптуру борща в столице. КГГА предложила киевлянам определить место для памятника.