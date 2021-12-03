Минобороны будет развивать ракетную программу и возможности флота

В Бердянске и Очакове начинают практическую стадию строительства военно-морских сил.

Минобороны будет развивать ракетную программу и возможности флота
Фото: inforesist.org

Министерство обороны Украины будет развивать ракетную программу и возможности флота. Об этом глава ведомства Алексей Резников сообщил во время часа вопросов правительству.

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз – в Бердянске и Очакове – и к другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", – отметил он.

Министр добавил, что сейчас по отдельным позициям государственного оборонного заказа (ГОЗ) наблюдается соревнование лоббистов.

"Есть примеры, когда десятилетиями финансировались производства или разработки без четкого понимания, какой результат будет получен. И будет ли он актуален. Такие вещи мы будем прекращать, чтобы сконцентрировать ресурсы на том, что действительно необходимо и имеет перспективу", – пояснил он.

По его словам, по состоянию на 1 декабря Госказначейством учтены обязательства по ГОЗу на 19,5 млрд грн из запланированных 23,1 млрд. Это – 85% от плана.

"Мы разбираем причины, которые мешали в течение года действовать ритмично. Один из факторов – это был первый год действия нового закона об оборонных закупках, не хватало необходимых подзаконных актов. В силу ряда обстоятельств не был привлечен потенциал государственных гарантий. Во время рассмотрения в комитете я увидел, где можно повысить качество планирования на уровне исполнителей. Мы взяли это в работу. Все оборонные закупки будут «просеиваться» через призму развития фундаментальных возможностей Вооруженных Сил и обеспечения боеготовности подразделений", – заявил министр.

Резников добавил, что в Минобороны планируют создать аналог Агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок (NSPA).

"Структурно оно будет содержать часть, которая будет производить закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения. А также часть, которая будет отвечать за обеспечение – питание, топливо, вещевое обеспечение и другое", – пояснил министр.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны 11 марта одобрил основные показатели оборонного заказа на 2021-2023 годы. Правительству запретили допускать недофинансирование оборонного заказа на 2021 год, а приоритетные проекты, такие как развитие ракетного вооружения, будут финансироваться исключительно за счет общего фонда государственного бюджета.

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