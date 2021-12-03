РоSSия может быть готова к началу вторжения в Украину в конце января, – Резников

Это возможный, но не обязательный вариант. Украина и партнеры работают над тем, чтобы сделать цену нового вторжения неприемлемой для РоSSии.

РоSSия может быть готова к началу вторжения в Украину в конце января, – Резников
Фото: Макс Требухов

Данные украинской разведки говорят о том, что вероятность масштабной эскалации со стороны РоSSии существует. Наиболее вероятным временем готовности к эскалации будет конец января.

Об этом Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Верховной Раде.

"Отмечаю: эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным. Наша задача – предотвратить его", – отметил он.

Министр добавил, что Украина вместе с государствами-партнерами должна сделать цену этой эскалации неприемлемой для РоSSии.

"Украина больше всего заинтересована в политико-дипломатическом сценарии урегулирования. Никаких силовых провокаций с нашей стороны в принципе быть не может. В то же время путь умиротворения агрессора не рассматривается. В случае необходимости Украина даст отпор", – отметил он.

Министр отметил, что РоSSия применяет и невоенные меры – информационные, экономические и энергетические угрозы. Это делается с целью дестабилизации и ослабления обороны Украины.

"Также после де-факто аншлюса Беларуси у нас появилось дополнительно более 1000 километров границы, которую нужно защищать. Особенно – в зимний период. Мы понимаем эти риски и готовимся", – отметил он.

Министр добавил, что механизмы противодействия проработаны на случай гибридной атаки мигрантов и будут применены в случае необходимости.

"Ситуация в Вооруженных Силах стабильна. Боевой дух наших защитников и защитниц высокий. Армия почти на 95% вакцинирована от ковида. Наши воины готовы исполнить свой долг. Надо их поддержать", - заметил министр.

Напомним, министр сегодня также сообщил, что РФ в течение последнего года применяет вблизи Украины и на временно оккупированных территориях тактику волн - концентрирует войска недалеко от наших границ, затем личный состав отводится к постоянным местам дислокации, а техника остается. Суммарное количество войск на территории РоSSии и на оккупированных территориях – 94 300 человек.

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