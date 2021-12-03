РоSSия в течение года применяет тактику "волн", – министр обороны Украины

Она стягивает свои войска и технику, затем отводит солдат и оставляет только вооружение.

РоSSия в течение года применяет вокруг Украины тактику своеобразных волн. Она концентрирует войска недалеко от наших границ, затем личный слад отводится к постоянным местам дислокации, а техника остается.

Это позволяет противнику сократить время сворачивания, сообщил министр обороны Алексей Резников в парламенте.

В апреле и сентябре РоSSия стянула к границам Украины более 50 батальонно-тактических групп. Сейчас вокруг Украины и в Крыму в готовности находится 41 такая группа, из них 33 – постоянные, 8 – дополнительно перебросили в Крым.

"Суммарное количество войск на территории РоSSии и на оккупированных территориях – 94 300 человек", – сообщил Резников.

Он добавил, что РФ активизировала свои военные учения, проводит проверку связи и мероприятия максировки. За прошедшую неделю в Брянской и Смоленской областях РоSSия усилила свои танковые войска.

Кроме того, страна использует и флот. В случае вхождения двух военных кораблей Балтийского флота в Средиземное и Черное море, их общее количество увеличится до 9. Вместе с катерами это позволит противнику одновременно перебрасывать до 3000 военных.

"За этими маневрами наблюдаем не только мы, потому никаких сюрпризов не будет", – заверил глава Минобороны.

Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил о том, что РоSSия накопила около 92 000 военных вблизи границ Украины и может готовить наступление на январь-февраль. Кремль традиционно говорит, что перемещение его войск в пределах границ не должно волновать другие страны, а также обвиняет Украину и США в провоцировании.

22 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам визита в Канаду сообщил, что государства-партнеры Украины заверили в своей помощи в случае нового наступления РоSSии.

Между тем, страны-партнеры Украины предупреждают РоSSию об ответственности в случае нового наступления. Штаты рассматривают в качестве ответной меры новые санкции против РоSSии, включая ее президента Владимира Путина и газопровод "Северный поток-2", на ввод в эксплуатацию которого рассчитывает Кремль.

29 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что РоSSия разместила многочисленные военные силы в регионах вблизи государственной границы Украины. Они включают в себя танки, артиллерию, воздушные и военно-морские силы. Там находится более 40 батальонных тактических групп, состоящих из 115 000 военных, включая территорию Крыма и Донбасса.