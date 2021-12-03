Папа Римский назначил архиепископа Бориса Гудзяка в коммуникационное ведомство Ватикана

С июня 2019 г. президент Украинского католического университета возглавляет митрополию УГКЦ в США.

Папа Римский Франциск назначил архиепископа и митрополита Филадельфийского Украинской греко-католической церкви Бориса Гудзяка одним из членов Дикастерии по коммуникациям. Это ведомство, которому подчинены коммуникационные службы Ватикана.

Как сообщает пресс-служба секретариата Синода епископов УГКЦ, кроме митрополита Бориса Гудзяка, назначен кардинал Мауро Гамбетти, два архиепископа, епископ и заместитель секретаря Синода Епископов монахиня Натали Бекар.

Отмечается, что Дикастерию по коммуникациям основал именно Папа Франциск 27 июня 2015 года. На новую структуру была возложена задача полной реорганизации всей коммуникационной системы Святого Престола. В ней под одним руководством объединены все источники коммуникаций Святого Престола и города-государства Ватикан.

Частями новой Дикастерии являются официальный сайт Святого Престола www.vatican.va, пресс-служба Святого Престола, информационный стрим Vatican News, ежедневная газета L’Osservatore Romano, издательство Ватикана и другие медиаресурсы Ватикана.