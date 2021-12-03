Оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили "тишину", дважды - из запрещенного "Минском" вооружения

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили "тишину", дважды - из запрещенного "Минском" вооружения
Фото: facebook.com/MinistryofDefence

За прошедшие сутки, 2 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Дважды оккупанты применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7:00 3 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников не зафиксировано, информирует пресс-центр ООС.

Как говорится в утренней сводке, враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов в направлении Новолуганского.

В сторону Широкина оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Красногоровки роSSийские наемники применили минометы калибра 120 мм.

Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки Луганской области враг стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А вблизи Светлодарска оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, в результате обстрела позиций возле Новотроицкого 1 декабря погиб 22-летний боец 93-й ОМБр Валерий Геровкин из Краматорска. Его застрелил вражеский снайпер. Это была первая ротация бойца в район операции Объединенных сил. Валерий Геровкин – первая боевая потеря ВСУ в декабре 2021 года.

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