Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность

Член правления "Нафтогаза", бывший советник главы НАК Юрия Витренко Маврикий Калугин стал главным исполнительным директором "Группы Нафтогаз".

Сергей Боев, до этого являвшийся начальником департамента стратегии и бизнес-аналитики НАК "Нафтогаз Украины", занял должность директора по стратегии и развитию бизнеса "Группы Нафтогаз".

Кадровые изменения произошли 26 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

В должности главного исполнительного директора Маврикий Калугин будет отвечать за повышение темпов развития и обеспечения прибыльности "Нафтогаза", координировать работу по поиску новых бизнес-возможностей, обеспечивать реализацию инвестиционной политики компании.

"Также в периметре ответственности Маврикия Калугина будут вопросы операционных стандартов охраны и производительности труда на предприятиях "Нафтогаза"", - очертили в компании обязанности нового исполнительного директора.

Сергей Боев возглавил корпоративную функцию "Стратегия и бизнес-аналитика "Группы Нафтогаз"". Он будет организовывать и координировать работу по разработке корпоративной стратегии и консолидированного бизнес-плана группы, деятельность аналитической функции и управления инвестициями "Нафтогаза".

"Он, в частности, будет отвечать за портфельное управление бизнесами и активами Группы Нафтогаз. Сергей также будет осуществлять внедрение новых перспективных направлений деятельности, в частности, направлений зеленой энергетики, включая привлечение партнеров и необходимых ресурсов для превращения таких направлений в новые бизнесы Нафтогаза", - рассказали в компании.

Боев присоединился к команде Нафтогаза в роли директора по развитию бизнеса АО "Укргаздобыча", где осуществлял управление стратегическим и бизнес-планированием, разработкой системы управления эффективностью. До этого он работал в консалтинговой компании The Boston Consulting Group, а также в инвестиционных банках JP Morgan Chase и Credit Suisse.

Калугин с июня 2021 года работал в "Нафтогазе" на позиции советника председателя правления по добыче, в конце сентября правительство назначило его членом правления "Нафтогаза".

В течение предыдущих пяти лет Калугин работал в ПАО "Укрнафта" на должностях советника председателя наблюдательного совета по добыче, заместителя председателя правления, исполнительного вице-президента по добыче и переработке.

Ранее он также занимал руководящие должности в таких компаниях как Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil&Gas.