Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность

Гражданин США стал главным исполнительным директором "Группы Нафтогаз".

Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность
Маврикий Калугин
Фото: naftogaz.com

Член правления "Нафтогаза", бывший советник главы НАК Юрия Витренко Маврикий Калугин стал главным исполнительным директором "Группы Нафтогаз".

Сергей Боев, до этого являвшийся начальником департамента стратегии и бизнес-аналитики НАК "Нафтогаз Украины", занял должность директора по стратегии и развитию бизнеса "Группы Нафтогаз".

Кадровые изменения произошли 26 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

В должности главного исполнительного директора Маврикий Калугин будет отвечать за повышение темпов развития и обеспечения прибыльности "Нафтогаза", координировать работу по поиску новых бизнес-возможностей, обеспечивать реализацию инвестиционной политики компании.

"Также в периметре ответственности Маврикия Калугина будут вопросы операционных стандартов охраны и производительности труда на предприятиях "Нафтогаза"", - очертили в компании обязанности нового исполнительного директора.

Сергей Боев возглавил корпоративную функцию "Стратегия и бизнес-аналитика "Группы Нафтогаз"". Он будет организовывать и координировать работу по разработке корпоративной стратегии и консолидированного бизнес-плана группы, деятельность аналитической функции и управления инвестициями "Нафтогаза".

"Он, в частности, будет отвечать за портфельное управление бизнесами и активами Группы Нафтогаз. Сергей также будет осуществлять внедрение новых перспективных направлений деятельности, в частности, направлений зеленой энергетики, включая привлечение партнеров и необходимых ресурсов для превращения таких направлений в новые бизнесы Нафтогаза", - рассказали в компании.

Боев присоединился к команде Нафтогаза в роли директора по развитию бизнеса АО "Укргаздобыча", где осуществлял управление стратегическим и бизнес-планированием, разработкой системы управления эффективностью. До этого он работал в консалтинговой компании The Boston Consulting Group, а также в инвестиционных банках JP Morgan Chase и Credit Suisse.

Калугин с июня 2021 года работал в "Нафтогазе" на позиции советника председателя правления по добыче, в конце сентября правительство назначило его членом правления "Нафтогаза".

В течение предыдущих пяти лет Калугин работал в ПАО "Укрнафта" на должностях советника председателя наблюдательного совета по добыче, заместителя председателя правления, исполнительного вице-президента по добыче и переработке.

Ранее он также занимал руководящие должности в таких компаниях как Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil&Gas.

Образование Калугин получил в университете Айдахо, он гражданин США.

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