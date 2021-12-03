Вооруженный мужчина сдался полиции возле штаб-квартиры ООН
Переговоры с вооруженным мужчиной длились несколько часов.
Возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке появился мужчина с огнестрельным оружием и сумкой. После продолжавшихся несколько часов переговоров мужчина сдался полиции.
Об этом сообщает "Укринформ".
Мужчина с огнестрельным оружием и сумкой появился у здания ООН около 10:30.
Полиция перекрыла подъезды к зданию, окружив район, на место происшествия прибыли саперы. Полицейские вступили в переговоры с вооруженным мужчиной, длившиеся несколько часов.
Служба охраны ООН призвала сотрудников оставаться на местах и не выходить из помещения.
"Служба безопасности и охраны ООН сообщает, что на 1-й авеню между 42-й и 43-й улицами продолжаются мероприятия с участием полиции. Всем сотрудникам и делегатам в штаб-квартире ООН предлагается оставаться на местах", - говорилось в сообщении.
После переговоров мужчина сдался полиции. Движение возле штаб-квартиры ООН возобновлено.
Напомним, в августе возле здания Минобороны США произошла стрельба. Вход в Пентагон и выход из него временно был закрыт.