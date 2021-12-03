ОГПУ активизирует расследование более 200 дел против угольных и энергетических предприятий Украины

Офис Генпрокурора активизирует расследование ряда уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты "владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики".

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она отметила, что в условиях общественного и политического шторма Офис Генпрокурора не должен "отсиживаться в стороне".

"Повторюсь и подчеркну – я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.", - сообщила Венедиктова.

Она отметила, что в ОГПУ провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснилось, что речь идет о более чем 200 делах.

"Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики с орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривень. С целью персонифицировать ответственность я войду в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам”, - сообщила генпрокурор.