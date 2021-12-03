Хербст: "Северный поток-2" увеличит негативное влияние РоSSии на Германию

Директор Евразийского центра "Атлантического совета", экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что, кроме создания энергетической катастрофы для Европы и усиления военной угрозы для Украины, газопровод "Северный поток-2" увеличит негативное влияние Кремля на Германию и приведет к появлению новых апологетов Путина, особенно среди германского бизнеса.

Об этом он заявил в четверг в Вашингтоне, передает "Укринформ".

"Запуск "Северного потока-2" позволит Путину усилить давление на страны Восточной Европы, которые ему не нравятся. Это даст ему большие возможности для военного наступления на Украину, поскольку сейчас РоSSия обходит места, где размещена украинская ГТС, которая доставляет роSSийский газ в Европу ", – заметил бывший высокопоставленный дипломат.

Кроме того, едва ли не самым тревожным фактором, который создал роSSийский газопровод, эксперт назвал существование серьезного негативного влияния Кремля на Германию.

"Если Nord Stream 2 заработает, это влияние будет расти, потому что немецкие компании, связанные с газопроводом, станут апологетами (поборниками – ред.) отвратительной политики Путина", - подчеркнул Хербст.

Он также назвал исключение из санкций для компании-оператора Nord Stream 2 AG по решению администрации Байдена "катастрофическим".

Напомним, что администрация Байдена отказалась вводить санкции против оператора газопровода и в июле заключила соглашение с Германией, хотя несколько дней назад ввела новые санкции против связанной с Россией компании Transadria и ее суден.