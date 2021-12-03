Зеленский обсудил с премьером Канады сотрудничество между странами

Зеленский подробно проинформировал премьер-министра Канады о ситуации на границах Украины.

Зеленский обсудил с премьером Канады сотрудничество между странами
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Владимир Зеленский в 30-ю годовщину признания Канадой независимости Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Все эти 30 лет Канада была и остается для нас одним из ведущих партнеров и союзников", - заявил Зеленский.

Президент подробно проинформировал премьер-министра Канады о ситуации на границах нашего государства и отметил важность того, что в это время с визитом в Киеве находится начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады.

Собеседники были единодушны в оценках угроз безопасности в Украине и вокруг нее, в частности, связанных с риском дестабилизации общественно-политической ситуации. Была отмечена важность скоординированной реакции в поддержку Украины со стороны международного демократического сообщества. В этой связи стороны согласились с необходимостью разработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на РоSSию в случае эскалации агрессии против нашего государства.

Президент и премьер-министр обсудили пути дальнейшего привлечения Канады к деятельности Крымской платформы. Стороны также обменялись мнениями о перспективах либерализации визового режима для граждан Украины, необходимости расширения Соглашения о свободной торговле и важности дальнейшей тесной координации в вопросе привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета рейса PS752.

Владимир Зеленский особо выразил благодарность Джастину Трюдо за недавнее заявление в связи с годовщиной Голодомора.

Напомним, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан 26 ноября провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Стороны обсудили общие беспокойства по поводу текущей военной деятельности РоSSии у границы Украины и ее жесткую риторику в отношении Украины.

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