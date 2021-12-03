Кулеба: В ЕС готовят экономические санкции для удержания РоSSии от вторжения в Украину

Решается вопрос, что будет делать каждый партнер Украины отдельно в случае нового вторжения РоSSии.

Кулеба: В ЕС готовят экономические санкции для удержания РоSSии от вторжения в Украину
Голова МЗС Дмитро Кулеба
Фото: Скріншот відео

Европейские страны готовят пакет экономических санкции, которые будут применены к РоSSии в случае широкомасштабной агрессии против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам министерского заседания ОБСЕ.

"Прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и предметный разговор о конкретных экономических санкциях, которые будут включены в этот пакет сдерживания. Это главная тема наших двух дней", - сказал Кулеба в видеобращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, решается вопрос, что будет делать каждый партнер Украины отдельно в случае нового вторжения РоSSии.

"Эти разговоры проходят по графику, темп нормальный, достигнут неплохой прогресс. Наша задача – довести работу до эффективного результата. Но главное другое – РоSSия видит, ей очень четко коммуникируют, что происходит, какие вопросы проговариваются, и все это для них очень четкий сигнал. Они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера", - отметил министр.

Глава украинской дипломатии отметил, что сейчас все идет по плану – разработка пакета сдерживания по трем направлениям. Первый – четкая коммуникация РоSSии по всем каналам о том, что военная операция в Украине будет иметь непоправимые последствия. Второе – разработка санкционного пакета для мгновенного применения при военной операции. Третье – углубление военно-технического сотрудничества с Украиной.

Напомним, по словам Кулебы, РоSSийская Федерация пытается возложить на Украину ответственность за нарушение Минских договоренностей.

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