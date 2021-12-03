В результате обстрела Новотроицкого 1 декабря погиб 22-летний боец 93-й ОМБр Валерий Геровкин

Это была его первая ротация в районе операции Объединенных сил.

Вблизи Новотроицкого вчера, 1 декабря, погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Валерий Геровкин. Его убил вражеский снайпер.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

"С грустью вынуждены сообщить о тяжелой потере в рядах 93-й бригады "Холодный Яр". 1 декабря 2021 года на позициях вблизи Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич – его убил вражеский снайпер. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту" .

Валерий Геровкин
Фото: facebook.com/93OMBr
Валерий Геровкин

Побратимы рассказывают, что Валерий родился 21 июля 1999 в Краматорске. В ряды Вооруженных Сил вступил в сентябре 202 года, в холодноярской бригаде пехотинец служил около года. Сослуживцы называли его "Гера".

Отмечается, что это была первая ротация солдата в районе операции Объединенных сил.

Валерий Геровкин – первая боевая потеря ВСУ в декабре 2021 года.

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