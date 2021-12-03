Кличко инициировал выплату дополнительных премий столичным медикам

Решение должна рассмотреть бюджетная комиссия.

Кличко инициировал выплату дополнительных премий столичным медикам
Кличко на сессии Киевсовета 18 ноября
Фото: vechirniy.kyiv.ua/

Мэр Киева Виталий Кличко подал в Киевсовет проект решения о выплате премий столичным медикам. Планируется, что в декабре врачи получат дополнительно по 6-10 тыс. грн, сообщает сайт КГГА.

«Я подаю проект решения о дополнительной выплате премии столичным медикам как первичного, так и вторичного звена. Чтобы наши медработники получили материальное поощрение за настоящий героизм в преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации. Киев по уровню подготовки больниц и работе медперсонала - лидер и образец в стране. И в борьбе с COVID-19, и по темпам вакцинации. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков», – заявил Кличко.

По его словам, врачи должны получить премию в размере 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал – по 8 тысяч, а младший медперсонал – по 6 тысяч гривен.

Кличко высказал убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам здравоохранения Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения.

«На следующей неделе примем это решение, чтобы медики могли получить премии уже в декабре», - сказал Кличко.

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