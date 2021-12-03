Кабмин продолжил приостановку ЗСТ с РоSSией до 2023 года

Соглашение не действует с 2016 года.

Кабинет министров продлил на один год, до 31 декабря 2022 года, действие постановления, которым были отменены торговые преференции для товаров из РоSSии.

Соответствующее решение члены правительства приняли на заседании в четверг, 2 декабря.

Между Украиной и Россией действует зона свободной торговли, но в конце 2015 года президент РоSSии Владимир Путин в связи с "исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую безопасность РоSSийской Федерации", решил в одностороннем порядке приостановить ее.

Кабинет министров в ответ отменил торговые преференции для роSSийских товаров, в связи с чем начали взимать пошлины в соответствии с Таможенным тарифом Украины.

Действие этого постановления Украина ежегодно продолжает.