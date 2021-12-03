Кабмин продолжил приостановку ЗСТ с РоSSией до 2023 года

Соглашение не действует с 2016 года.

Кабмин продолжил приостановку ЗСТ с Россией до 2023 года
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров продлил на один год, до 31 декабря 2022 года, действие постановления, которым были отменены торговые преференции для товаров из РоSSии.

Соответствующее решение члены правительства приняли на заседании в четверг, 2 декабря.

Между Украиной и Россией действует зона свободной торговли, но в конце 2015 года президент РоSSии Владимир Путин в связи с "исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую безопасность РоSSийской Федерации", решил в одностороннем порядке приостановить ее.

Кабинет министров в ответ отменил торговые преференции для роSSийских товаров, в связи с чем начали взимать пошлины в соответствии с Таможенным тарифом Украины.

Действие этого постановления Украина ежегодно продолжает.

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