США и Евросоюз ввели новые санкции против Беларуси

В "черном" списке оказался средний сын Александра Лукашенко и еще 19 человек, 12 компаний и три самолета.

Соединенные Штаты и Европейский Союз 2 декабря ввели новый пакет санкций против Беларуси.

Согласно обнародованному на сайте американского Министерства финансов перечню, ограничения коснулись 20 физических лиц, 12 организаций и трех воздушных судов. В черном списке, в частности, оказался бизнесмен, средний сын Александра Лукашенко Дмитрий.

Также в санкционном списке первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Игорь Буткевич, заместитель начальника ГУБОП – начальник управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Беларуси Михаил Бедункевич, заместитель начальника управления по противодействию экстремизму МВД страны Александр Альокса, заместитель начальника ГУ по борьбе с организованной преступностью коррупцией Денис Чемоданов и другие представители силовых структур Белоруссии.

Среди юрлиц ограничения были применены к компаниям "Президентский спортивный клуб", "Белтехэкспорт", "Агроразвитие", "Славкалий", "Трансавиаэкспорт", "Кидма", КБ "Пеленг", "Центркурорт" и т.д.

Под санкции попали три самолета фирм "Трансавиаэкспорт" и "Славкалий".

Также санкции ввели против государственных долговых обязательств Минска. Минфин запретил американским гражданам сделки с новыми долговыми обязательствами, эмитированными на срок более 90 дней со 2 декабря 2021 года или позже Министерством финансов Республики Беларусь или Банком развития Беларуси.

Евросоюз ввел санкции, которые распространяются на 11 хозяйствующих субъектов и 17 белорусских граждан. Среди них - крупнейшая авиакомпания "Белавиа" и несколько крупных предприятий Беларуси: "Гродно Азот", "Белшина", "Гродно Химволокно", "Белоруснефть" и т.д.

В список попали и туристические компании, которые в ЕС считают причастными к перевозке мигрантов преимущественно с Ближнего Востока к границе восточного фланга блока. Кроме того, в список добавлены несколько судей и прокуроров, которые, как считается, помогали Лукашенко расправиться с протестующими после выборов в августе 2020 года.

Санкции Евросоюза связаны со спровоцированным Беларусью миграционным кризисом.

Это уже пятый пакет введенных в ЕС персональных санкций. Ранее ограничения ввели за фальсификации президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и за последующие подавления протестов. В списке санкций находятся 166 физических лиц, а также 15 организаций и предприятий.

Кроме того, после принудительной посадки самолета Ryanair для задержания главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича ЕС ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые, в частности, ограничивают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений.