Кабмин увеличил расходы и выплаты медикам и их семьям

Доходы и расходы в бюджете Фонда соцстрахования увеличили более чем на 720 млн гривен.

Кабмин увеличил расходы и выплаты медикам и их семьям
Фото: Стас Козлюк

Кабинет министров на заседании 2 декабря утвердил обновленный бюджет Фонда соцстрахования, увеличив доходы и расходы более чем на 720 млн гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, это обеспечит дополнительные ресурсы, которые получат медработники в случае потери трудоспособности из-за коронавирусной болезни.

Премьер-министр подчеркнул, что медицинские работники должны иметь социальную защиту и гарантии без каких-либо препятствий.

Напомним, глава профильного комитета Совета Михаил Радуцкий убежден, что в Бюджете-2022 для минимальной зарплаты врача в 20 тыс. грн заложено достаточно средств. Нардеп утверждает, что денег хватит и на более высокие зарплаты для "неврачебных" специальностей.

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