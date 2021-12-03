Украинские лаборатории способны выявлять штамм "омикрон", - Радуцкий

Пока угрозы от новой мутации изучаются.

Украинские тест-лаборатории способны выявлять новый штамм ковида "омикрон", распространяющийся ныне по миру.

Об этом в кулуарах парламента сообщил глава Комитета по вопросам здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий. О способности лабораторий по его обнаружению сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Радуцкий подчеркнул: пока данные об угрозах "омикрона" еще изучаются, и неизвестно, переносится ли он тяжелее.

"Однозначного мнения не существует, ни у экспертов мировых, ни у украинских, потому что ВОЗ до сих пор не определилась в двух вопросах. Первое – насколько защищает вакцина от этого нового вируса, во-вторых, – есть несколько мнений. Есть мнение врача, которая впервые определила этот вирус в Южной Африке – говорит, что вирус по осложнениям не тяжелый, но очень тяжелый по количеству заражений – что он очень "летучий", и что больше младших людей (поражает. – Ред.), но при этом нет тяжелых осложнений... А есть другое мнение", – отметил он.

Нардеп добавил, что "омикрон" уже в Европе и Украине не удастся его избежать даже при закрытии границ.

Пока данных о заражении "Омикрон" на территории Украины нет. Ляшко говорил, что обязательному секвенированию подлежат все штаммы ковида, которые не "дельта", так что в случае появления этой мутации о ней будет известно.