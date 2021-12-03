Украинские лаборатории способны выявлять штамм "омикрон", - Радуцкий

Пока угрозы от новой мутации изучаются.

Украинские лаборатории способны выявлять штамм
Фото: Макс Левин

Украинские тест-лаборатории способны выявлять новый штамм ковида "омикрон", распространяющийся ныне по миру.

Об этом в кулуарах парламента сообщил глава Комитета по вопросам здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий. О способности лабораторий по его обнаружению сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Радуцкий подчеркнул: пока данные об угрозах "омикрона" еще изучаются, и неизвестно, переносится ли он тяжелее.

"Однозначного мнения не существует, ни у экспертов мировых, ни у украинских, потому что ВОЗ до сих пор не определилась в двух вопросах. Первое – насколько защищает вакцина от этого нового вируса, во-вторых, – есть несколько мнений. Есть мнение врача, которая впервые определила этот вирус в Южной Африке – говорит, что вирус по осложнениям не тяжелый, но очень тяжелый по количеству заражений – что он очень "летучий", и что больше младших людей (поражает. – Ред.), но при этом нет тяжелых осложнений... А есть другое мнение", – отметил он.

Нардеп добавил, что "омикрон" уже в Европе и Украине не удастся его избежать даже при закрытии границ.

Пока данных о заражении "Омикрон" на территории Украины нет. Ляшко говорил, что обязательному секвенированию подлежат все штаммы ковида, которые не "дельта", так что в случае появления этой мутации о ней будет известно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Блок рекламы


Похожие новости
Радуцкий: "В Бюджете-2022 для минимальной зарплаты врача в 20 тыс. грн заложено достаточно средств"Радуцкий: "В Бюджете-2022 для минимальной зарплаты врача в 20 тыс. грн заложено достаточно средств"
Франция ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавирусаФранция ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавируса
Зеленский внесет законопроект об экономическом паспорте – украинские дети получат собственные счетаЗеленский внесет законопроект об экономическом паспорте – украинские дети получат собственные счета
"Мы мало знаем о новом штамме ковида, но должны готовиться к худшему сценарию", - Булавинова"Мы мало знаем о новом штамме ковида, но должны готовиться к худшему сценарию", - Булавинова
На сегодняшний день штамм омикрон в Украине не зафиксирован, – ЛяшкоНа сегодняшний день штамм омикрон в Украине не зафиксирован, – Ляшко
ЮАР не будет вводить дополнительные ограничения из-за нового штамма ковидаЮАР не будет вводить дополнительные ограничения из-за нового штамма ковида
Новый штамм коронавируса распространяется из Африки. Что говорят в ВОЗНовый штамм коронавируса распространяется из Африки. Что говорят в ВОЗ
Мировые столицы рассматривают санкции, способные сделать больно роSSийской экономике, - КулебаМировые столицы рассматривают санкции, способные сделать больно роSSийской экономике, - Кулеба
Украинские силовики проведут учения на границе с БеларусьюУкраинские силовики проведут учения на границе с Беларусью
Украинские военные отработали новую тактику применения "Джавелинов"Украинские военные отработали новую тактику применения "Джавелинов"
Последние новости
Подгружаем последние новости