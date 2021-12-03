Блинкен и глава МИД Великобритании на встрече с Лавровым отметили поддержку Украины

Министр внешних дел Великобритании Лиз Трасс встретилась с роSSийским коллегой Сергеем Лавровым и отметила поддержку Украины. Также встречу с ним провел госсекретарь США Энтони Блинкен.

Встреча прошла на полях саммита ОБСЕ в Стокгольме.

Фото: Twitter Liz Truss Сергей Лавров и Лиз Трасс

"Я еще раз заявила, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины. Также мы обсудили Иран и Афганистан и двусторонние вопросы", – отметила Трасс в Twitter .

Блинкен на встрече призвал Кремль отвести войска от границы с Украиной, пишет "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь напомнил о призыве к РоSSии отвести войска к позициям (по состоянию на – ИФ) мирное время, а также о (необходимости – ИФ) соблюдении Минских договоренностей", – отметили в сообщении Госдепа.