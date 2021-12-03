Нардепы приняли законопроект для выплаты по 1000 грн вакцинированным

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в бюджет на текущий год по выделению средств на начисление вакцинированным украинцам по 1000 грн. Начало выплат, как было ранее анонсировано, запланировано на 19 декабря.

За законопроект 6297 проголосовали 253 депутата.

"Закон предусматривает увеличение доходной части бюджета за счет поступлений НДС с импорта на 10,2 млрд. грн, направив эти средства на оказание помощи в рамках программы "еПоддержка" (5 млрд. грн), меры борьбы с COVID-19 (2,2 млрд. грн)", - сообщили в пресс-службе парламента.

Сначала в этом году хотели выделить только 3 млрд.

Тысячу будут насчитывать через приложение "Дия", но разработают механизм и для тех, кто им не пользуется. В "Дии" создадут специальные платежные карты, вывести средства из которых на другие нужды будет невозможно.

Расплатиться тысячей вакцинированные украинцы смогут за исчерпывающий перечень товаров и услуг: билеты в кино и театр, абонементы в спортзал, авиаперелет или железнодорожное путешествие в пределах страны, приобретение книг (список всех товаров и услуг еще формируется). Украинцы будут иметь четыре месяца, чтобы воспользоваться этими деньгами со дня начисления.

Участие в программе со стороны бизнеса, куда будут давать "сертификаты", смогут принять предприятия с соответствующими КВЭИ.

Направление средств на выплаты будет происходить за счет перевыполнения плана поступлений по налогу на прибыль предприятий, рентной платы за использование лесных ресурсов и воды, НДС с производимых товаров.

"Целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования, а также стимулированию субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1 тысячи гривен через приложение "Дия".

Всего в этом и следующем году должны выделить на эти выплаты 8 млрд гривен, хотя первоначально планировали 6 млрд.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Министерство цифровой трансформации сейчас дорабатывает механизм выплаты, чтобы исключить мошенничество, злоупотребления и махинации. Он также подчеркнул, что принимая решение о выплате за прививку, был учтен опыт европейских стран.

18 ноября депутаты проголосовали за этот законопроект в первом чтении.

С выплатой 1000 вакцинированным связан еще один проект закона – о внесении изменений в приложения №1 и №3 в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (по реализации инфраструктурных проектов и развитию объектов социально-культурной сферы). Он также принят. Два документа в комплексе позволят реализовать задуманную программу помощи бизнесу и гражданам.