Кремль: "Агрессивная риторика Киева говорит о силовом сценарии"

Украина якобы не выполняет Минские договоренности и принимает законы, противоречащие этим соглашениям.

Кремль: "Агрессивная риторика Киева говорит о силовом сценарии"
Фото: facebook/Минобороны РоSSии

В Кремле считают "до сих пор высокой" вероятность военных действий в Украине. Спикер президента РФ заявил, что "агрессивная риторика Киева говорит о рассматриваемом им на Донбассе силовом сценарии".

"Вероятность военных действий в Украине по-прежнему высока, это предмет особой обеспокоенности и тревожности для нас. Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинской власти. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях столкновения", – цитирует Дмитрия Пескова агентство ТАСС.

По словам Пескова, Украина, говоря о необходимости прямых переговоров с Россией по ситуации на Донбассе, "упорно пытается подать РФ стороной конфликта". При этом, отметил спикер Кремля, власти в Киеве поступают так, что любые переговоры становятся невозможными.

В частности, Украина якобы не выполняет Минские договоренности и принимает законы, противоречащие этим соглашениям.

"Все это, конечно, наводит на мысль, что украинское руководство де-факто не исключает силового сценария урегулирования, не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик. Ситуация остается напряженной", - констатировал Песков.

Представитель Путина также напомнил, что в речи в парламенте 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна имеет сильную армию и готова ее использовать.

Напомним, что мирное урегулирование войны на Донбассе осуществляется в рамках "нормандского формата" при посредничестве Франции и Германии. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, они боятся называть РоSSию стороной конфликта.

В то же время, Евросоюз неоднократно прямо называл РоSSию стороной конфликта на Донбассе, а глава Пентагона Ллойд Остин недавно заявил, что именно РоSSия начала войну в Украине и мешает ее закончить.

Прокуратура Международного уголовного суда еще в 2017 году признала, что война на Донбассе имеет признаки международного вооруженного конфликта.

Несмотря на это, 13 ноября 2021 года президент РоSSии Владимир Путин в очередной раз заявил, что его страна никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе.

Как сообщалось, РоSSия держит более 100 тысяч военных и тяжелой техники вблизи границы. Это происходит после масштабных военных учений.

Президент Владимир Зеленский считает основной целью стягивания войск запугивание, но не исключает наступления РоSSии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, говорил, что РоSSия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. По его словам, решение о нападении, возможно, еще не принято, но такой вариант находится на столе в Кремле.

30 ноября президент РФ Владимир Путин напомнил, что о предполагаемом нападении РоSSии на Украину говорили еще весной, но этого не произошло.

1 декабря Путин заявил, что требует от НАТО гарантий того, что Украина не станет членом альянса. Госдеп завил, что Соединенные Штаты видят признаки подготовки Россией широкомасштабного вторжения в Украину по сценарию 2014 года.

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