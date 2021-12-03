48% украинцев не поддерживают идею Зеленского о множественном гражданстве

Социологи предполагают, что это обусловлено роSSийской агрессией.

48% украинцев не поддерживают идею Зеленского о множественном гражданстве
Фото: dpsu.gov.ua

48% украинцев не поддерживают идею президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" им. Илько Кучерива совместно с КМИС в период с 22 октября по 12 ноября.

В то же время 46% не против такой возможности, но значительная часть – с оговорками: только для стран-членов ЕС и НАТО, только с бывшими странами СССР или для всех стран, кроме РоSSии.

Как вы относитесь к идее введения двойного или множественного гражданства в Украине?
Поддерживаю для всех стран 23.8
Поддерживаю для всех стран, кроме РоSSии 6.6
Поддерживаю, но только со странами-членами ЕС и НАТО 11
Поддерживаю, но только со странами бывшего СССР 4.5
Не поддерживаю вообще 48
Другое 1.1
Трудно сказать/Не знаю 5

Наибольшую поддержку идеи нескольких гражданств выразили респонденты из восточных областей Украины, молодежь, более состоятельные люди и те, кто ездил за границу в последние годы.

"В украинском обществе сегодня отсутствует поддержка идеи введения двойного (множественного) гражданства. Можно обоснованно предположить, что возражение против такой идеи обусловлено роSSийской агрессией, в том числе насильственной паспортизацией граждан Украины в Крыму и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Важно понимать, что 67% украинцев положительно относятся к диаспоре. Поэтому если двойное (множественное) гражданство будет касаться исключительно зарубежных украинцев, в таком случае предложение Президента будет одобрено обществом", - прокомментировали результаты опроса в фонде "Демократические инициативы".

В опросе, проводившемся методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов, приняли участие 2 003 человека. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,4%.

Исследования провели по заказу Института центральноевропейской стратегии в рамках спецпроекта Re:Open Zakarpattia.

Напомним, что 1 декабря президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде пакет из трех законопроектов, которым он предлагает урегулировать вопросы, касающиеся двойного гражданства. В частности, Зеленский хочет криминализировать сокрытие информации о наличии паспорта другой страны.

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