48% украинцев не поддерживают идею Зеленского о множественном гражданстве
Социологи предполагают, что это обусловлено роSSийской агрессией.
48% украинцев не поддерживают идею президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" им. Илько Кучерива совместно с КМИС в период с 22 октября по 12 ноября.
В то же время 46% не против такой возможности, но значительная часть – с оговорками: только для стран-членов ЕС и НАТО, только с бывшими странами СССР или для всех стран, кроме РоSSии.
|Как вы относитесь к идее введения двойного или множественного гражданства в Украине?
|Поддерживаю для всех стран
|23.8
|Поддерживаю для всех стран, кроме РоSSии
|6.6
|Поддерживаю, но только со странами-членами ЕС и НАТО
|11
|Поддерживаю, но только со странами бывшего СССР
|4.5
|Не поддерживаю вообще
|48
|Другое
|1.1
|Трудно сказать/Не знаю
|5
Наибольшую поддержку идеи нескольких гражданств выразили респонденты из восточных областей Украины, молодежь, более состоятельные люди и те, кто ездил за границу в последние годы.
"В украинском обществе сегодня отсутствует поддержка идеи введения двойного (множественного) гражданства. Можно обоснованно предположить, что возражение против такой идеи обусловлено роSSийской агрессией, в том числе насильственной паспортизацией граждан Украины в Крыму и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Важно понимать, что 67% украинцев положительно относятся к диаспоре. Поэтому если двойное (множественное) гражданство будет касаться исключительно зарубежных украинцев, в таком случае предложение Президента будет одобрено обществом", - прокомментировали результаты опроса в фонде "Демократические инициативы".
В опросе, проводившемся методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов, приняли участие 2 003 человека. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,4%.
Исследования провели по заказу Института центральноевропейской стратегии в рамках спецпроекта Re:Open Zakarpattia.
Напомним, что 1 декабря президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде пакет из трех законопроектов, которым он предлагает урегулировать вопросы, касающиеся двойного гражданства. В частности, Зеленский хочет криминализировать сокрытие информации о наличии паспорта другой страны.