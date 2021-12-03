Стерненко сообщил, что выиграл суд у СБУ

Апелляционный суд удовлетворил иск активиста, бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко к Службе безопасности Украины о защите чести и достоинства. Соответствующее решение было принято в четверг, 2 декабря.

Об этом активист сообщил в фейсбуке.

Стерненко напомнил, что еще до оглашения ему подозрения в деле о самообороне СБУ "под давлением тогда еще министра" Арсена Авакова, а также генерального прокурора Ирины Венедиктовой обнародовала заявление с инфографикой о том, как все произошло "на самом деле".

По словам активиста, обнародованная СБУ инфографика была не только ложью, но и нарушением принципа презумпции невиновности, потому что тогда следователи еще даже не сообщили Стерненко о подозрении.

Стерненко подал на СБУ в суд и проиграл первую инстанцию в Шевченковском районном суде Киева , в постановлении которого было написано, что опубликованная на сайте спецслужбы информация является "оценочным суждением" автора материала.

После этого Стерненко подал апелляцию и выиграл.

По словам активиста, теперь СБУ должна опубликовать на своем официальном сайте информацию о том, что материал "как на самом деле" – "это было предположение, а не доказанный факт".

"Еще ждем полного текста постановления", - добавил Стерненко.

Напомним, что в мае 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение и скончался. Это было третье нападение на Стерненко.

Через два года активисту объявили подозрение в умышленном убийстве. По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а затем догнал одного - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение. Тело погибшего было найдено почти в 100 м от места первой стычки. Сам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что выхватил нож у одного из напавших на него и начал отмахиваться вслепую. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 минут один из них упал – у него была рана на животе.

15 июня 2021 года Стерненко была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. 6 августа Шевченковский райсуд Киева сменил меру пресечения на ночной домашний арест. Срок меры пресечения истек в связи с истечением срока досудебного расследования.

24 июня активист заявил, что Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, являющемуся одним из нападающих на него и умершим от полученных ран. Также, по словам Стерненко, судья Шевченковского райсуда не дал разрешения на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, 17 марта уехавшего из Украины.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного дела по подозрению в умышленном убийстве.

В день заседания по рассмотрению апелляции под судом собрались сторонники Стерненко. Поддержать его пришли активисты, нардепы и экс-глава Минздрава Ульян Супрун.