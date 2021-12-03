Диверсант "Оплота" получил почти 12 лет тюрьмы за попытку взорвать электроподстанцию на Донбассе

Суд признал боевика виновным по трем статьям Уголовного кодекса.

Диверсант "Оплота" получил почти 12 лет тюрьмы за попытку взорвать электроподстанцию ??на Донбассе
Фото: Цензор

Суд наказал диверсанта террористической группировки "Оплот", которая подчиняется "ДНР". Злоумышленник планировал совершить диверсию на объекте энергетики в районе проведения операции Объединенных сил.

Сотрудники спецслужбы задержали диверсанта на попытке подрыва одной из электрических подстанций, передает пресс-центр СБУ.

Во время задержания у него обнаружено самодельное взрывное устройство с пультом дистанционного управления.

Установлено, что преступление пытался совершить житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам. Там входил в состав "Оплота".

По заданию главарей злоумышленник скрыто прибыл на подконтрольную украинским властям территорию для совершения диверсии на объекте критической инфраструктуры. Взрывчатку он изъял из ранее подготовленного боевиками схрона.

Суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 113 (диверсия),

  • ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

  • ст. 263 (ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Шевченковский районный суд Киева признал жителя Донецка, задержанного в Киеве в октябре 2021 года, виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 6 годам лишения свободы.

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