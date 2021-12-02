Радуцкий: "В Бюджете-2022 для минимальной зарплаты врача в 20 тыс. грн заложено достаточно средств"

Нардеп утверждает, что денег хватит и на более высокие зарплаты для "неврачебных" специальностей.

Радуцкий: "В Бюджете-2022 для минимальной зарплаты врача в 20 тыс. грн заложено достаточно средств"
Фото: Макс Требухов

Глава профильного комитета Верховной Рады народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что в государственном бюджете на 2022 год для минимальной зарплаты врача в 20 тыс. грн заложено достаточно средств.

По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения, в бюджете на следующий год предусмотрено почти 40 млрд. грн для этих нужд.

Об этом Радуцкий рассказал журналистам в кулуарах Рады, сообщает кореспондент LB.ua.

"На анонсированное президентом повышение зарплат медикам заложены средства. Даже дополнительные еще заложены. Благодаря принятию вчера коллегами 5600 (т.н. ресурсный закон, - ред.) заложено еще 2 миллиарда на медицинские профессии, не лечебные и не медсестринские. Это лаборанты, это биологи, - еще много специалистов, которые работают в системе здравоохранения, но не являются напрямую врачами. Для увеличения их зарплат заложено 2 миллиарда", - рассказал народный депутат.

В то же время, первый заместитель главы Комитета по вопросам бюджета, народный депутат фракции "Батькивщина" Иван Крулько не знает, "за счет чего и каким образом украинские медики смогут получить не менее 20 000".

На брифинге 2 декабря он заявил, что бюджетный комитет не получил разъяснений относительно средств на выполнение заявления президента Украины о минимальной зарплате врачам не ниже 20 тысяч гривен в следующем году.

По словам нардепа, в бюджете-2022 на здравоохранение заложено меньше на 150 млрд, чем должно быть от того запроса, который делали в Министерстве здравоохранения.

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