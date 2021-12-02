В ГПСУ объяснили, почему Лукашенко периодически заявляет об "оружии из Украины"

"Так он нивелирует работу своих пограничников, которые это оружие должны были бы задерживать".

В ГПСУ объяснили, почему Лукашенко периодически заявляет об "оружии из Украины"
Фото: https://t.me/gpkgovby

В Государственной пограничной службе Украины считают, что Александр Лукашенко на фоне миграционного кризиса пытается отвлечь внимание и "прикрыть свои действия, переложив вину на других".

Так "Укринформу" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал последние высказывания Лукашенко о якобы поступлении из Украины контрабандного оружия.

"Риторика Лукашенко об оружии из Украины – не нова. Это – одна из самых любимых его тем в последние годы. Я уже и не помню, сколько раз он об этом говорил. Когда-то он упоминал о тоннах оружия, о перекрытии границы с Украиной из-за этого", – сказал Демченко.

Пресс-секретарь отметил, что Лукашенко ни разу не предоставил никаких фактов, и ГПСУ постоянно это опровергала.

"Более того, я бы сказал, что такими заявлениями, кроме попытки обвинить в чем-то Украину, он нивелирует работу своих пограничников, которые это оружие должны были бы задерживать на границе. А сами же белорусские пограничники в своих информационных отчетах четко указывали, что не отмечают проблематики контрабанды оружия на общем участке границы. Это не отмечаем и мы", - подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, за 9 месяцев этого года на границе с Беларусью были задержаны 33 единицы оружия, которое пытались переместить в обоих направлениях, и это – преимущественно холодное или охотничье оружие.

Демченко отметил, что за последние недели Лукашенко дважды говорил о попытках Украины "подкинуть" оружие. На этот раз - якобы мигрантам, пытающимся прорваться в страны ЕС.

"То есть на фоне миграционного кризиса, который сама же Беларусь и создала, таким образом этот человек пытается отвлечь внимание, прикрыть какие-то свои действия, переложить вину на кого-то другого", - подчеркнул Демченко.

Как сообщалось, Лукашенко заявил роSSийским СМИ о "контрабандном оружии из Украины", которое якобы планировали передать нелегальным мигрантам, собравшимся на польско-белорусской границе. По словам Лукашенко, целью было спровоцировать военный конфликт Беларуси с Польшей.

Напомним, ранее глава ГПСУ Сергей Дейнеко опроверг заявления Лукашенко о контрабанде оружия из Украины и посоветовал не обращать на них внимания.

В 2019 году Лукашенко говорил, что Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия. Он называл Украину "форпостом политических провокаций", а также заявлял о задержании группы террористов, якобы "тоннами ввозившей оружие" в Беларусь через Украину.

В конце сентября 2018 года со стороны Беларуси уже были похожие действия. Тогда Лукашенко заявлял об увеличении потока оружия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Блок рекламы


Похожие новости
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Лукашенко: "Как только Украина попытается развязать конфликт с Россией, Беларусь не останется в стороне"Лукашенко: "Как только Украина попытается развязать конфликт с Россией, Беларусь не останется в стороне"
Лукашенко – мигрантам: "Кто хочет домой, поможем. Кто хочет на Запад – ловить не будем"Лукашенко – мигрантам: "Кто хочет домой, поможем. Кто хочет на Запад – ловить не будем"
Лукашенко предложил ЕС оплатить эвакуацию мигрантов из БеларусиЛукашенко предложил ЕС оплатить эвакуацию мигрантов из Беларуси
Bellingcat не нашла доказательств звонка Ермака в администрацию Лукашенко с предупреждением о "вагнеровцах", – ГрозевBellingcat не нашла доказательств звонка Ермака в администрацию Лукашенко с предупреждением о "вагнеровцах", – Грозев
ГПСУ объявила о начале спецоперации на границе с БеларусьюГПСУ объявила о начале спецоперации на границе с Беларусью
К начальнику Южного регионального управления ГПСУ пришли с обыском, - СМИК начальнику Южного регионального управления ГПСУ пришли с обыском, - СМИ
Лукашенко заявил, что Меркель называет его "господином президентом"Лукашенко заявил, что Меркель называет его "господином президентом"
"Большая семерка" осудила эксплуатацию мигрантов режимом Лукашенко"Большая семерка" осудила эксплуатацию мигрантов режимом Лукашенко
Арахамия объяснил, почему власти отрицали проведение спецоперации по "вагнеровцам"Арахамия объяснил, почему власти отрицали проведение спецоперации по "вагнеровцам"
Последние новости
Подгружаем последние новости