В ГПСУ объяснили, почему Лукашенко периодически заявляет об "оружии из Украины"

"Так он нивелирует работу своих пограничников, которые это оружие должны были бы задерживать".

В Государственной пограничной службе Украины считают, что Александр Лукашенко на фоне миграционного кризиса пытается отвлечь внимание и "прикрыть свои действия, переложив вину на других".

Так "Укринформу" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал последние высказывания Лукашенко о якобы поступлении из Украины контрабандного оружия.

"Риторика Лукашенко об оружии из Украины – не нова. Это – одна из самых любимых его тем в последние годы. Я уже и не помню, сколько раз он об этом говорил. Когда-то он упоминал о тоннах оружия, о перекрытии границы с Украиной из-за этого", – сказал Демченко.

Пресс-секретарь отметил, что Лукашенко ни разу не предоставил никаких фактов, и ГПСУ постоянно это опровергала.

"Более того, я бы сказал, что такими заявлениями, кроме попытки обвинить в чем-то Украину, он нивелирует работу своих пограничников, которые это оружие должны были бы задерживать на границе. А сами же белорусские пограничники в своих информационных отчетах четко указывали, что не отмечают проблематики контрабанды оружия на общем участке границы. Это не отмечаем и мы", - подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, за 9 месяцев этого года на границе с Беларусью были задержаны 33 единицы оружия, которое пытались переместить в обоих направлениях, и это – преимущественно холодное или охотничье оружие.

Демченко отметил, что за последние недели Лукашенко дважды говорил о попытках Украины "подкинуть" оружие. На этот раз - якобы мигрантам, пытающимся прорваться в страны ЕС .

"То есть на фоне миграционного кризиса, который сама же Беларусь и создала, таким образом этот человек пытается отвлечь внимание, прикрыть какие-то свои действия, переложить вину на кого-то другого", - подчеркнул Демченко.

Как сообщалось, Лукашенко заявил роSSийским СМИ о "контрабандном оружии из Украины", которое якобы планировали передать нелегальным мигрантам, собравшимся на польско-белорусской границе. По словам Лукашенко, целью было спровоцировать военный конфликт Беларуси с Польшей.

Напомним, ранее глава ГПСУ Сергей Дейнеко опроверг заявления Лукашенко о контрабанде оружия из Украины и посоветовал не обращать на них внимания.

В 2019 году Лукашенко говорил, что Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия. Он называл Украину "форпостом политических провокаций", а также заявлял о задержании группы террористов, якобы "тоннами ввозившей оружие" в Беларусь через Украину.

В конце сентября 2018 года со стороны Беларуси уже были похожие действия. Тогда Лукашенко заявлял об увеличении потока оружия.