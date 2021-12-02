Финансирование оборонного сектора в 2022 году составит почти 20 млрд гривен, - Министр финансов

Финансирование оборонного сектора в 2022 году составит около 20 млрд гривен. Это подразумевает Государственный бюджет на следующий год.

Об этом в кулуарах парламента рассказал Министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент LB.ua.

Он также отметил, что Министерство обороны получит самое большое финансирование из государственного бюджета по сравнению с другими правоохранительными органами.

"Больше всего... до 20 млрд гривен... предусмотрено для Министерства обороны. Все другие правоохранительные органы профинансированы в значительно меньших объемах", - сказал Марченко.

Напомним, в Государственном бюджете на 2022 год, который сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом, предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП .