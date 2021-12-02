Зеленский внес в Раду законопроекты о множественном гражданстве и ответственности за его сокрытие

Также внесены еще несколько документов по гражданству.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду ряд законопроектов о множественном гражданстве, анонсированных им вчера.

Начальный законопроект №6368 называется "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины". Он зарегистрирован и передан на рассмотрение парламента, отмечается в карточке документа.

Обновление. В пресс-службе Офиса президента отметили, что этот документ актуализирует положения законодательства в сфере гражданства и уточняет полномочия государственных органов, участвующих в решении вопросов гражданства Украины.

"Таким образом, мы урегулируем вопросы, касающиеся двойного гражданства. Ценность гражданства Украины должна расти: украинский паспорт должен быть залогом свободного и безопасного передвижения по миру, а украинец должен чувствовать себя защищенным в любой стране и знать, что на страже его прав и интересов стоит его государство", – сказал Владимир Зеленский.

Кроме этого, представлен законопроект "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства".

В нем закрепляется противодействие использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Как известно, РоSSия часто "аргументировала" свою агрессию тем, что на территориях других стран живут ее граждане, которых нужно "защищать". Перед этим страна-оккупант раздавала свои паспорта.

Кроме этого, в парламент представлен законопроект об ответственности за недекларирование украинцами гражданства других государств. Это распространяется и на недекларирование процесса пребывания в процедуре приобретения или прекращения гражданства иностранного государства. За это предусмотрена административная ответственность.

Этот документ также предлагает установить уголовную ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства или подданства иностранного государства.

"Все политики и чиновники, которые по закону о предотвращении коррупции заполняют электронные декларации, должны обязательно указывать наличие гражданства или подданства других государств. Если лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, также является гражданином другого государства, оно должно об этом честно сообщить - украинское общество имеет право об этом знать. За умышленные попытки скрыть факт двойного гражданства человек должен нести уголовную ответственность", - подчеркнул Президент.

Также внесен законопроект "О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства".

Целью этого законопроекта является противодействие использованию гражданами Украины гражданства иностранного государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

"Мы предлагаем установить ограничения на занятие должностей в органах судебной власти гражданами Украины, которые имеют или получили гражданство другого государства", – отметил Владимир Зеленский.

Также другим законом предлагается установить ограничения на занятие должностей в таможенных органах гражданами Украины, которые имеют или получили гражданство или подданство иностранного государства или государств.

Президент призывает народных депутатов всех фракций и групп поддержать внесенные им законопроекты.

Напомним, вчера Зеленский сказал, что важной составляющей международной политики является поддержка мирового украинства. Он сказал, что украинцы за границей впервые будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а людьми украинского гражданства.

Согласно закону "О гражданстве Украины", если украинец имеет подданство другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только ее гражданином. Если иностранец получил украинское гражданство, то для Украины он тоже только ее гражданин.

В то же время, добровольное получение украинцем другого гражданства является основанием для прекращения гражданства Украины. Это происходит не автоматически, а после указа президента.