Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц решил уйти из политики

Лидер ?VP стал отцом и хочет посвятить время сыну.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц решил сложить полномочия лидера Австрийской народной партии (?VP) и уйти из политики.

Об этом он объявил на специальном брифинге в четверг, 2 декабря.

Курц, игравший ключевую роль в австрийской политике с 2017 года, два месяца назад ушел в отставку с поста главы правительства из-за коррупционного скандала.

Антикоррупционная прокуратура Австрии (WKStA) начала расследование в отношении Курца и еще девяти человек, подозреваемых в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных партии Курца.

Однако на брифинге он заявил, что решение уйти из политики прежде всего связано с рождением сына. Бывший канцлер стал отцом на прошлой неделе.

При этом он подчеркнул, что с нетерпением ждет момента, когда сможет в суде доказать свою невиновность.

Себастьяну Курцу в 2021 году исполнилось 36 лет.